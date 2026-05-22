¿Llegó la hora de regularlos? MinTIC prepara borrador para darle estatus legal a ‘influencers’ vía decreto

El Gobierno nacional avanza en la estructuración de un decreto que busca reconocer oficialmente a los creadores de contenido digital e influenciadores dentro del marco legal colombiano. Así lo confirmó el viceministro TIC, Andrés López, quien aseguró que la iniciativa ya se encuentra en etapa de borrador y que en las próximas semanas será publicada para comentarios. El anuncio se dio en el marco de la más reciente edición de los Insta Fest Awards, escenario que reúne a las figuras más destacadas de las redes sociales en el país. Según explicó el funcionario, esta iniciativa responde a una necesidad, que hasta el momento no se ha dado, de un sector que mueve miles de millones de pesos al año, pero que opera en la sombra de la normatividad tradicional.

“Todo esto debe ser reglamentado por ley (...) nosotros estamos creando una política pública en la que se abra el panorama a incluir especificaciones y, digamos, el glosario de palabras para que se abra esa puerta”, señaló López. Se explicó que actualmente ni las leyes ni el glosario institucional del Estado reconocen formalmente figuras como “creador de contenido digital” o “influenciador”, lo que, según dijo, genera dificultades incluso para acceder a productos financieros. Al no estar tipificados con una caracterización clara y reconocida, los creadores de contenido enfrentan negativas al momento de solicitar, por ejemplo, créditos bancarios. El viceministro indicó que el borrador del decreto estaría listo en una o dos semanas y que incluirá las definiciones necesarias para fortalecer el ecosistema digital del país. “En ese borrador de decreto vamos a incluir todo ese glosario de conceptos que se necesitan para enriquecer el panorama digital”, concluyó.

¿Qué otra cosa dijo el viceministro?

A la par de esta propuesta, también se enfatizó que para consolidar una verdadera economía digital es indispensable robustecer la infraestructura que la sostiene. En ese sentido, anunció un ambicioso despliegue de redes troncales de fibra óptica y la implementación de nuevos cables submarinos encaminados a mejorar sustancialmente la velocidad y estabilidad del internet.