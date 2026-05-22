¿Llegó la hora de regularlos? MinTIC prepara borrador para darle estatus legal a ‘influencers’ vía decreto

El Gobierno nacional avanza en la estructuración de un decreto que busca reconocer oficialmente a los creadores de contenido digital e influenciadores dentro del marco legal colombiano. Así lo confirmó el viceministro TIC, Andrés López, quien aseguró que la iniciativa ya se encuentra en etapa de borrador y que en las próximas semanas será publicada para comentarios.
El anuncio se dio en el marco de la más reciente edición de los Insta Fest Awards, escenario que reúne a las figuras más destacadas de las redes sociales en el país.
Según explicó el funcionario, esta iniciativa responde a una necesidad, que hasta el momento no se ha dado, de un sector que mueve miles de millones de pesos al año, pero que opera en la sombra de la normatividad tradicional.