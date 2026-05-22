Estilista de Fátima Bosch negó agresión contra Miss Venezuela Global en Festival de Cannes

La agresión entre el estilista de la Miss Universo Fátima Bosch, Giovanni Laguna, y la Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, ha tenido un desenlace que incluye una decisión por parte de la justicia francesa. El caso ocurrió durante el Festival de Cannes, cuando ambos participaban en actividades relacionadas con este evento realizado en el sur de Francia. De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, Giovanni y Andrea coincidieron en un apartamento de renta corta donde se hospedaban. Entérese: Captan juntos a Jacob Elordi y Kendall Jenner en Hawái; se avivan rumores de romance Allí sostuvieron un altercado que terminó en una agresión física. La exreina mostró las lesiones en un video, cuyas imágenes la mostraban con el rostro lleno de sangre mientras acusaba al estilista de haberla golpeado.

Los testigos, quienes escucharon los gritos al interior de la habitación, llamaron a las autoridades, que posteriormente capturaron a Laguna. Sin embargo, un juez le concedió la libertad luego de escuchar su versión y la de los testigos.

La versión de Giovanni Laguna

El estilista publicó un video a través de sus redes sociales con la intención de aclarar lo ocurrido en esa habitación de hotel. En primera instancia, explicó que ambos coincidieron porque él iba a asesorar a una clienta que estaba con Andrea del Val. Lea también: Esperanza Gómez se sinceró y anunció la muerte de su esposo y su madre: “Me afectó demasiado” También dijo que la relación entre ellos nunca ha sido la mejor, puesto que cuando ella lo vio comenzó a grabarlo con su celular para exhibirlo públicamente, situación que lo molestó. “Cuando ella sale de la habitación, sale totalmente grabándome con el teléfono, diciéndome y amenazándome que iba a hacer todo para que el mundo viera la clase de persona que yo era. Yo nunca la golpeé, nunca le hice eso que tiene aquí (señalando la frente)”, expresó Giovanni.