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La moda colombiana llega a Miami: así será Colombiamoda 2026 en Estados Unidos

Más de 35 marcas nacionales participarán en la tercera edición de Colombiamoda Miami, una apuesta de Inexmoda para impulsar la internacionalización del diseño colombiano en uno de los mercados más competitivos del mundo.

  • Colombiamoda Miami reunirá pasarelas, experiencias de marca y espacios de networking para conectar el talento colombiano con compradores y consumidores internacionales en Estados Unidos. FOTO: Cortesía.
    Colombiamoda Miami reunirá pasarelas, experiencias de marca y espacios de networking para conectar el talento colombiano con compradores y consumidores internacionales en Estados Unidos. FOTO: Cortesía.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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La industria de la moda colombiana continúa fortaleciendo su presencia internacional y ahora apuesta por expandirse en uno de los mercados más competitivos del mundo: Estados Unidos. Del 27 al 29 de mayo se realizará la tercera edición de Colombiamoda Miami, una plataforma liderada por Inexmoda que busca conectar el talento nacional con compradores, medios y consumidores internacionales.

El evento tendrá lugar en Wynwood, en Miami, en el marco de Swim Week Miami, y reunirá a más de 35 marcas colombianas en espacios de pasarelas, experiencias de marca, networking y pop-ups especializados.

Bajo el concepto “Uniqueness is the new luxury”, la edición 2026 buscará posicionar la autenticidad, el diseño de autor y la identidad cultural como parte de los nuevos códigos del lujo contemporáneo.

Según explicó Sebastián Díez, el objetivo no es solo participar en vitrinas internacionales, sino consolidar capacidades para que las marcas colombianas logren competir globalmente de manera sostenible.

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La agenda incluirá el pop-up “Colombiamoda Selection”, una muestra que reunirá propuestas de resortwear, swimwear, urbanwear, loungewear y accesorios. Además, se desarrollarán experiencias de styling, wellness y conversaciones con invitados nacionales e internacionales.

Entre las novedades también estará la pasarela “Made in Medellín”, realizada en alianza con la Alcaldía de Medellín y protagonizada por la marca Entreaguas. Asimismo, participará la diseñadora Renata Lozano junto a la Cámara de Comercio de Cali.

La iniciativa contará además con el respaldo de FedEx y de la plataforma SONNAR, enfocada en fortalecer las capacidades de internacionalización de emprendimientos y marcas colombianas.

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Actualmente, Estados Unidos se mantiene como el principal destino de la moda colombiana. De acuerdo con cifras compartidas por los organizadores, el mercado de vestuario en ese país mueve cerca de 345 mil millones de dólares y, solo en 2025, Colombia exportó 124 millones de dólares en moda hacia ese destino.

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