Murió Vince Zampella, creador del videojuego Call of Duty, en aparatoso accidente en EE. UU.

Vince Zampella, uno de los cerebros detrás del conocido videojuego Call of Duty, falleció en un accidente de tránsito a los 55 años, informó el lunes el gigante del sector Electronic Arts, EA. El desarrollador y ejecutivo falleció el domingo mientras conducía su Ferrari por una carretera al norte de Los Ángeles, según la cadena local NBC4.
“Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas”, reportó la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado, sin identificar a las dos víctimas del accidente.
La dependencia añadió que tanto el conductor como el pasajero, que salió despedido del vehículo, fallecieron a causa de sus lesiones. Testigos publicaron un video del Ferrari rojo carmesí destrozado y cubierto de fuego en la carretera de montaña. La causa del accidente sigue bajo investigación.