Más allá de Mario Galaxy: 5 adaptaciones de videojuegos poco conocidas para amantes del género

Los críticos la llamaron “gran decepción” y dijeron que “verla es una tortura”, pero a los fans no les importó. Super Mario Galaxy: la película recaudó cerca de 373 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana en cartelera, y se convirtió ya en el mejor estreno de Hollywood en 2026.
Según datos de la plataforma Comscore, recaudó 190 millones de dólares en territorio norteamericano y 182 millones de dólares en el extranjero.
Lea también: El negocio de recordar: cómo la nostalgia se convirtió en la estrategia más rentable del entretenimiento