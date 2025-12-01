TV gratis sin riesgos: las apps legales para ver series sin pagar y por qué evitar Magis y Xuper TV

La búsqueda de televisión gratuita se volvió un hábito silencioso desde pandemia. Con el aumento del precio de varios servicios y la variedad de plataformas streaming, muchos usuarios empezaron a instalar apps que prometen acceso ilimitado a series, películas y canales en vivo sin pagar un peso.
La popularidad de Magis TV y Xuper TV es parte de ese fenómeno. Sin embargo, su atractivo esconde un problema mayor. Para expertos en ciberseguridad, estas apps no solo son ilegales, sino que representan una de las brechas de ataque más peligrosas que existen hoy para comprometer información personal.