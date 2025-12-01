TV gratis sin riesgos: las apps legales para ver series sin pagar y por qué evitar Magis y Xuper TV

La búsqueda de televisión gratuita se volvió un hábito silencioso desde pandemia. Con el aumento del precio de varios servicios y la variedad de plataformas streaming, muchos usuarios empezaron a instalar apps que prometen acceso ilimitado a series, películas y canales en vivo sin pagar un peso. La popularidad de Magis TV y Xuper TV es parte de ese fenómeno. Sin embargo, su atractivo esconde un problema mayor. Para expertos en ciberseguridad, estas apps no solo son ilegales, sino que representan una de las brechas de ataque más peligrosas que existen hoy para comprometer información personal.

“La instalación de aplicaciones no oficiales evita todos los controles de seguridad que aplican las tiendas oficiales y eso las convierte en un escenario perfecto para la distribución de malware”, comenta David González Cuautle, investigador de la compañía de ciberseguridad ESET Latinoamérica.

¿Por qué es peligrosa Magis TV?

Su análisis técnico de Magis TV reveló un patrón que se repite en muchas de estas plataformas: permisos excesivos, intrusivos y sin relación alguna con una app de streaming convencional. Uno de los permisos más sensibles deja que la aplicación consulte qué tareas se están ejecutando en el dispositivo. Este acceso ofrece una ventana directa a la actividad del usuario, las apps abiertas, el tiempo de uso y potencialmente datos asociados. Otro permiso crítico permite montar o desmontar sistemas de archivos externos, algo que solo deberían ejecutar procesos del sistema operativo. Con esa puerta abierta, un atacante podría alterar estructuras internas, borrar información o introducir componentes maliciosos sin que el usuario lo note.



Lea también: ¿Cómo protegerse del mercado del cibercrimen? Alerta por deepfakes y llamadas falsas que se comercializan en Colombia A estas capacidades se suman otras igual de riesgosas: acceso completo a fotografías, videos y grabaciones almacenadas en la memoria del equipo; autorización para enviar notificaciones; e incluso la posibilidad de instalar paquetes adicionales sin intervención del usuario. Según ESET, esta combinación convierte a Magis TV en un ejemplo claro de aplicación potencialmente indeseable y demuestra que la instalación de un solo APK puede comprometer no solo el teléfono, sino también la red doméstica a la que está conectado. Pero el riesgo no termina ahí. La popularidad de los llamados Set-Top Boxes, pequeñas cajas que permiten instalar apps piratas para ver TV gratis, ha ampliado la superficie de ataque.