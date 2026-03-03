¿Fracasó la restitución de tierras en Antioquia? En 15 años no se ha logrado devolver ni el 15% de las tierras solicitadas a la URT

La restitución de tierras continúa prácticamente que estancada en el departamento. Según la Fundación Forjando Futuros, en 15 años de la creación de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el departamento no supera el 15% de cumplimiento frente a las solicitudes presentadas por víctimas de despojo y desplazamiento forzado. Así lo revelan cifras consolidadas por la Fundación Forjando Futuros, que evidencian un avance de apenas 14,8%.
De las 27.071 solicitudes radicadas ante la URT, solo 4.002 han sido resueltas, una proporción que deja a miles de familias aún sin una respuesta efectiva del Estado. Además, 37 municipios del departamento no registran ni una sola sentencia de restitución.