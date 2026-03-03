“Vamos a cortar todo el comercio con España”: Trump enfureció tras la negativa de Pedro Sánchez de usar sus bases militares

El presidente Donald Trump amenazó este martes 3 de marzo con cortar todo el comercio con España, cuyo gobierno de izquierdas se negó a permitir que aviones estadounidenses usen bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.
“España se ha portado de manera terrible”, dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.
“Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, añadió el mandatario estadounidense tras la decisión del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez.