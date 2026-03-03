“Vamos a cortar todo el comercio con España”: Trump enfureció tras la negativa de Pedro Sánchez de usar sus bases militares

El presidente Donald Trump amenazó este martes 3 de marzo con cortar todo el comercio con España, cuyo gobierno de izquierdas se negó a permitir que aviones estadounidenses usen bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN. Le puede interesar: EE.UU. UU. e Israel bombardearon el edificio del organismo que elige al sucesor del líder supremo iraní “España se ha portado de manera terrible”, dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington. “Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, añadió el mandatario estadounidense tras la decisión del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez.

No está claro, sin embargo, qué poder tendría Trump para “cortar” el comercio con España, tras la decisión de la Corte Suprema de anular su uso de poderes de emergencia para imponer aranceles arbitrarios a otros países. Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, había asegurado que no esperaba “ninguna consecuencia” después de que España se negara a permitir el uso de sus bases por Estados Unidos. Albares recordó que esas instalaciones son “de soberanía española” y aseguró que “el compromiso de España con la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda”, poniendo como ejemplo la participación del país en misiones en los países bálticos, en Líbano o en Irak.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty

“Si la administración norteamericana quiere revisarla, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos”, afirmó Albares. El gobierno español destacó que ambos países han mantenido “una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”, por lo que para el ministro de Exteriores, la situación espera que no tome un rumbo diferente a la concertación. “Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que puedan verse afectados y diversificar cadenas de suministro”, agregó.

España y una posición en contra del ataque a Irán

El Gobierno de Sánchez ha defendido que se puede “estar contra un régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional”. El mandatario español también se ha mostrado crítico con Israel, al que acusó de llevar a cabo un genocidio durante su campaña contra Gaza. Estados Unidos tiene un acuerdo con España para el uso de las bases de Rota y Morón en Andalucía, en el sur del país.

El presidente de España, Pedro Sánchez. FOTO: AFP