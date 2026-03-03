x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Vamos a cortar todo el comercio con España”: Trump enfureció tras la negativa de Pedro Sánchez de usar sus bases militares

Donald Trump anunció represalias comerciales contra España, calificando de “terrible” la postura del gobierno de Pedro Sánchez al negarse a facilitar las bases españolas para operaciones contra Irán en Medio Oriente.

  • El rechazo de España a ceder instalaciones militares para la ofensiva estadounidense e israelí en Oriente Medio ha provocado la ira de la Casa Blanca. FOTO: Getty y AFP
    El rechazo de España a ceder instalaciones militares para la ofensiva estadounidense e israelí en Oriente Medio ha provocado la ira de la Casa Blanca. FOTO: Getty y AFP
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty
  • El presidente de España, Pedro Sánchez. FOTO: AFP
    El presidente de España, Pedro Sánchez. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El presidente Donald Trump amenazó este martes 3 de marzo con cortar todo el comercio con España, cuyo gobierno de izquierdas se negó a permitir que aviones estadounidenses usen bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.

Le puede interesar: EE.UU. UU. e Israel bombardearon el edificio del organismo que elige al sucesor del líder supremo iraní

“España se ha portado de manera terrible”, dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.

“Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, añadió el mandatario estadounidense tras la decisión del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez.

No está claro, sin embargo, qué poder tendría Trump para “cortar” el comercio con España, tras la decisión de la Corte Suprema de anular su uso de poderes de emergencia para imponer aranceles arbitrarios a otros países.

Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, había asegurado que no esperaba “ninguna consecuencia” después de que España se negara a permitir el uso de sus bases por Estados Unidos.

Albares recordó que esas instalaciones son “de soberanía española” y aseguró que “el compromiso de España con la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda”, poniendo como ejemplo la participación del país en misiones en los países bálticos, en Líbano o en Irak.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty

“Si la administración norteamericana quiere revisarla, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos”, afirmó Albares.

El gobierno español destacó que ambos países han mantenido “una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”, por lo que para el ministro de Exteriores, la situación espera que no tome un rumbo diferente a la concertación.

“Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que puedan verse afectados y diversificar cadenas de suministro”, agregó.

España y una posición en contra del ataque a Irán

El Gobierno de Sánchez ha defendido que se puede “estar contra un régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional”.

El mandatario español también se ha mostrado crítico con Israel, al que acusó de llevar a cabo un genocidio durante su campaña contra Gaza. Estados Unidos tiene un acuerdo con España para el uso de las bases de Rota y Morón en Andalucía, en el sur del país.

El presidente de España, Pedro Sánchez. FOTO: AFP
El presidente de España, Pedro Sánchez. FOTO: AFP

De esta manera, Madrid rechazó su utilización de bases militares en la ofensiva contra Irán, alegando que la guerra no tenía encaje en la Carta de Naciones Unidas.

También le puede interesar: Pánico en el aire: avión de United Airlines sufrió un incendio en el motor y tuvo que aterrizar de emergencia en Los Ángeles.

Temas recomendados

Economía
Comercio exterior
Internacional
Política
Población
Comercio
Otan
Geopolítica
Diplomacia
guerra
Mundo
Polémicas
Comunidad
criticas
Alianza
Bombardeos EE. UU. e Israel contra Irán
Asia
Medio Oriente
Israel
Europa
España
Norteamérica
Estados Unidos
Irán
Donald Trump
Pedro Sánchez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida