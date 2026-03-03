Bulldog murió tras ser lanzada desde un balcón durante pelea de una pareja en Medellín

Los gritos y la algarabía que se escuchaba en el segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio El Pesebre, noroccidente de Medellín, se volvió problema de todo el vecindario. Pero no por el conflicto de la pareja en sí, sino porque en medio de estas discusiones, fue lanzada de un segundo piso una perra de raza bulldog francés, la cual falleció al golpear contra el duro cemento del primer piso.
Los hechos ocurrieron sobre las 2:00 de la mañana del pasado lunes en la carrera 85D con la calle 53, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), luego de que la pareja se encontrara peleando de una forma agresiva, tanto que varios de los vecinos se despertaron por los gritos, según manifestaron algunos en las redes sociales.