Bulldog murió tras ser lanzada desde un balcón durante pelea de una pareja en Medellín

La canina fue lanzada desde el segundo piso de una vivienda en el barrio El Pesebre, comuna 7 (Robledo). Ambos fueron capturados por la Policía y tendrán que responder por esta muerte.

  • Una bulldog francés, similar a la de la foto detalle, fue la muerta en medio de la pelea de esta pareja, a la cual capturaron horas despueés de este caso de maltrato animal en la comuna 7 (Robledo). FOTOS: CORTESÍA
    Una bulldog francés, similar a la de la foto detalle, fue la muerta en medio de la pelea de esta pareja, a la cual capturaron horas despueés de este caso de maltrato animal en la comuna 7 (Robledo). FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

Los gritos y la algarabía que se escuchaba en el segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio El Pesebre, noroccidente de Medellín, se volvió problema de todo el vecindario. Pero no por el conflicto de la pareja en sí, sino porque en medio de estas discusiones, fue lanzada de un segundo piso una perra de raza bulldog francés, la cual falleció al golpear contra el duro cemento del primer piso.

Los hechos ocurrieron sobre las 2:00 de la mañana del pasado lunes en la carrera 85D con la calle 53, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), luego de que la pareja se encontrara peleando de una forma agresiva, tanto que varios de los vecinos se despertaron por los gritos, según manifestaron algunos en las redes sociales.

Ya cuando los residentes más cercanos se asomaron a ver la gritería que les interrumpió el sueño, vieron cómo de un momento a otro la canina, de color merle y fuego y de unos dos años, cayó desde el balcón de la propiedad. Según los vecinos, no fue porque se hubiera caído accidentalmente, sino que la lanzaron violentamente.

En ese momento todo pasó de la romería a la preocupación y quienes observaron la situación salieron de sus casas para tratar de salvar a esta canina, pero la fuerza del impacto fue tal que este animal falleció instantáneamente en la zona, ante el desconsuelo y la ofensa de los residentes de este barrio.

Entérese: Gracias a denuncia ciudadana, pudieron rescatar a cabras maltratadas en Altavista

Debido a lo complejo de la situación y los insultos que comenzaron a lanzarles, la pareja propietaria de esta bulldog francés se tuvo que quedar encerrada en su casa y solo salieron de la misma cuando los agentes de la Policía Metropolitana se hicieron presentes y los capturaron.

La capitán Stefany Rodríguez, agente de la Seccional de Carabineros y Protección Animal de la Policía Metropolitana, explicó que “gracias al oportuno aviso de los vecinos, la patrulla de vigilancia del sector llegó al lugar de los hechos. Allí verificó la situación y adelantó los actos urgentes correspondientes, incluyendo la recolección del animal para los procedimientos técnico-científicos en medicina legal veterinaria, fundamentales para el esclarecimiento del caso”.

Le puede interesar: El Gallo Claudio y Doña Gallina, las dos aves que tienen enfrentados a los vecinos de un conjunto residencial en Envigado

Sobre las 10:50 de la mañana del lunes, agentes de esta unidad ambiental realizaron la recolección de los restos de esta canina y la trasladaron a la Uniremingtón para que se encarguen de las labores forenses y establecer plenamente qué le pudo ocasionar la muerte.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró su indignación por lo ocurrido. “Rechazo el atroz caso de maltrato animal ocurrido en el barrio El Pesebre. En Medellín no toleramos la crueldad contra los animales. Este delito no quedará impune. Que les caiga todo el peso de la ley”, expresó.

Ambos tendrán que responder por el delito de maltrato animal y se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias de control de garantías para determinar si por este caso se les da alguna medida privativa de la libertad.

Se establecerá en medio de este proceso cuál de los dos sería el responsable de tirar a la perrita por el balcón, persona que se vería expuesta a una pena de dos a cinco años de cárcel, además de una multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales (de 52.527.150 a 105.054.300 pesos), según lo establecido en la ley 2455 de 2025.

El abogado Iván Durango expresó que ante esta nueva ley cambiaron las condiciones de los animales y pasaron a ser seres sintientes, por lo que hay altas probabilidades de que ambos puedan pagar una pena en prisión por este caso.

“Quienes les causen la muerte por crueldad enfrentarán una pena de prisión. Este caso puntual demuestra que la denuncia ciudadana activa el sistema penal y deja en evidencia que hay una política de cero tolerancia con estos hechos”, indicó el abogado.

Temas recomendados

Policía
Maltrato Animal
Violencia
Mascotas
Perro
Violencia intrafamiliar
Intolerancia
Perrita
Capturados
capturas
Medellín
Comuna 7
