x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Capturan a una cabecilla del Clan del Golfo a cargo de la expansión de ese grupo en el norte del Valle

El operativo se realizó en el barrio Buenavista de Montería, Córdoba, mediante una orden judicial.

  • Alias Johana haría parte del Clan del Golfo. Foto: Policía
    Alias Johana haría parte del Clan del Golfo. Foto: Policía
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En una operación conjunta desarrollada en el barrio Buenavista de Montería, Córdoba, funcionarios de la Policía y la Fiscalía capturaron a Luz Daris Ramos Barón, conocida con el alias de Johana, señalada como presunta cabecilla logística del Clan del Golfo en el Valle.

De acuerdo con las autoridades, ‘Johana’ tendría una trayectoria criminal aproximada de diez años en la organización ilegal, desempeñando un rol clave en el sostenimiento logístico y la expansión territorial del grupo armado en esa región.

Las investigaciones señalan que habría sido designada por alias El Cura, cabecilla del Clan del Golfo en el Valle, para liderar la expansión delictiva de ese grupo armado en esa zona.

Su misión consistía en consolidar el control territorial desde el corregimiento de Bajo Calima hacia zonas urbanas y rurales de los municipios de Riofrío, La Unión, El Dovio, Trujillo, Roldanillo, Bolívar y Versalles.

Su principal objetivo era asegurar el dominio del Cañón de Garrapatas, un corredor geoestratégico que conecta rutas del narcotráfico hacia el Pacífico colombiano y que resulta clave para las finanzas ilegales de la organización.

Además, es señalada de coordinar aspectos logísticos con alias Mayupa, segundo cabecilla que también tendría injerencia en esas regiones del suroccidente.

El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, dijo que entre las funciones asignadas a la mujer estaba el suministro de víveres y dotación, el pago de nóminas a integrantes armados y el mantenimiento de antenas de comunicación satelital, así como el apoyo en movilidad y abastecimiento.

De acuerdo con labores de inteligencia, dijo el oficial, Luz Daris Ramos Barón suministraba información estratégica a alias Mayupa, quien sería su pareja, facilitando desplazamientos y transmitiendo órdenes y lineamientos emitidos por el denominado “Estado Mayor” del grupo armado.

Tras su captura, alias Johana fue presentada ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, así como administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

El juez determinó imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Clan del Golfo toma fuerza en el Valle

Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, en el Valle del Cauca el Clan del Golfo se ha consolidado de la mano de Elkin Casarrubia Posada, alias Joaquín o ‘El Cura’, quien no solo comanda el bloque que opera en ese departamento, sino que es uno de los seis miembros del Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo.

Bajo su mando, reseña la FIP, el grupo ha implementado un sofisticado modelo de control social basado en “puntos” o informantes civiles remunerados, quienes vigilan los movimientos de la Fuerza Pública y regulan la vida cotidiana de las comunidades en las zonas de disputa, permitiendo al grupo ejercer autoridad incluso sin una presencia armada uniformada permanente.

Le puede interesar: Tres militares resultaron heridos tras ser atacados desde el aire con un explosivo en Antioquia

En la región del Bajo Calima, el grupo sostiene una confrontación abierta y directa contra el Frente Occidental del ELN, una disputa que ha convertido a esta zona en uno de los principales focos de violencia e inestabilidad en el suroccidente del país.

Esta ofensiva es dirigida por el Bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, una estructura que contaría con más de 1.100 integrantes y que busca consolidar un corredor continuo hacia el mar.

Los planes del “holding” criminal en esa región, dice la Ideas para la Paz, no se limitan a las zonas rurales. Según reportes de inteligencia y trabajo de campo, el grupo tiene una proyección de expansión activa hacia cascos urbanos del norte del Valle y el puerto estratégico de Buenaventura.

Lea también: Narcos colombianos diversifican portafolio con metanfetaminas y cripa

El objetivo primordial de este despliegue sería asegurar rutas de narcotráfico con salida directa al Océano Pacífico, las cuales se complementan con otras rentas ilegales como la minería, la tala indiscriminada de árboles y la extorsión sistemática.

Temas recomendados

Narcotráfico
Grupos armados ilegales
Fuerza pública
Ejército nacional
Ministerio de Defensa
Policía
Clan del Golfo
seguridad
inseguridad
Redes criminales
Bogotá
Cali
Buenaventura
Valle del Cauca
Pedro Sánchez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida