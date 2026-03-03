Capturan a una cabecilla del Clan del Golfo a cargo de la expansión de ese grupo en el norte del Valle

En una operación conjunta desarrollada en el barrio Buenavista de Montería, Córdoba, funcionarios de la Policía y la Fiscalía capturaron a Luz Daris Ramos Barón, conocida con el alias de Johana, señalada como presunta cabecilla logística del Clan del Golfo en el Valle. De acuerdo con las autoridades, ‘Johana’ tendría una trayectoria criminal aproximada de diez años en la organización ilegal, desempeñando un rol clave en el sostenimiento logístico y la expansión territorial del grupo armado en esa región.

Las investigaciones señalan que habría sido designada por alias El Cura, cabecilla del Clan del Golfo en el Valle, para liderar la expansión delictiva de ese grupo armado en esa zona. Su misión consistía en consolidar el control territorial desde el corregimiento de Bajo Calima hacia zonas urbanas y rurales de los municipios de Riofrío, La Unión, El Dovio, Trujillo, Roldanillo, Bolívar y Versalles. Su principal objetivo era asegurar el dominio del Cañón de Garrapatas, un corredor geoestratégico que conecta rutas del narcotráfico hacia el Pacífico colombiano y que resulta clave para las finanzas ilegales de la organización. Además, es señalada de coordinar aspectos logísticos con alias Mayupa, segundo cabecilla que también tendría injerencia en esas regiones del suroccidente.

El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, dijo que entre las funciones asignadas a la mujer estaba el suministro de víveres y dotación, el pago de nóminas a integrantes armados y el mantenimiento de antenas de comunicación satelital, así como el apoyo en movilidad y abastecimiento. De acuerdo con labores de inteligencia, dijo el oficial, Luz Daris Ramos Barón suministraba información estratégica a alias Mayupa, quien sería su pareja, facilitando desplazamientos y transmitiendo órdenes y lineamientos emitidos por el denominado “Estado Mayor” del grupo armado. Tras su captura, alias Johana fue presentada ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, así como administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El juez determinó imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Clan del Golfo toma fuerza en el Valle