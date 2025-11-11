Open AI pierde demanda en Europa por infringir derechos de autor y tendrá que pagar indemnización

El gigante estadounidense de inteligencia artificial OpenAI infringió los derechos de autor de canciones, dictaminó el martes un tribunal de Múnich, dando la razón a una organización alemana de gestión de derechos de autor musicales.

Los “modelos lingüísticos” utilizados por OpenAI, así como “la reproducción de los textos de las canciones en los resultados del chatbot”, constituyen “una violación de los derechos de explotación protegidos por los derechos de autor”, indicó el tribunal en un comunicado de prensa.

La sociedad alemana de gestión colectiva de derechos de autor musicales (GEMA), que cuenta con unos 100.000 compositores y editores musicales entre sus miembros, representa en este caso a los artistas detrás de nueve canciones alemanas.

La empresa presentó una demanda en noviembre de 2024 acusando a OpenAI, creadora del robot conversacional ChatGPT, de haber utilizado letras de canciones para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial, sin licencia ni pagar nada a los autores.