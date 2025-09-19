Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes integradas con IA: estas son sus funciones y precios

Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes mientras sigue su apuesta por un cambio de estilo de vida dirigido a combinar la realidad y el espacio virtual.
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display con pantallas incorporadas y que permiten a los usuarios ver mensajes, fotos y más, como si estuvieran mirando la pantalla de un celular.
Calificadas como las gafas de IA más avanzadas de Meta, vienen con brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas con movimientos sutiles de los dedos. Su precio es de 799 dólares (más de 3 millones de pesos colombianos).
Las nuevas Ray-Ban Display cuentan con una pantalla de alta resolución incrustada en las lentes. Estas gafas permiten a los usuarios acceder de manera privada a notificaciones, mensajes y fotos en un formato manos libres.