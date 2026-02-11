“Las declaraciones del presidente Petro son irresponsables y tendenciosas”: gerente de Hidroituango

El gerente general de Hidroituango, Alejandro Arbeláez Arango, rechazó los señalamientos formulados recientemente por el presidente Gustavo Petro, en los que responsabilizó a esa hidroeléctrica de estar presuntamente tras las inundaciones que afectan a varios departamentos del país.
Calificando esas declaraciones como “irresponsables” y “tendenciosas”, Arbeláez defendió el rigor con el que se maneja ese complejo y se sumó a las voces que señalaron al primer mandatario de desconocer el rigor técnico.
La controversia comenzó el pasado 7 de febrero, cuando el presidente señaló con suspicacia tener sospechas de los proyectos hidroeléctricos y, sin mayores pruebas, los acusó de estar detrás de las inundaciones que se vienen presentando en departamentos como Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar.
“Estas inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen dos orígenes diferentes a investigar (...) De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas”; escribió en su cuenta de X.