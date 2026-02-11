x

“Las declaraciones del presidente Petro son irresponsables y tendenciosas”: gerente de Hidroituango

Alejandro Arbeláez, gerente de Hidroituango, defendió las prácticas de esa hidroeléctrica y explicó su funcionamiento, tras los señalamientos del primer mandatario.

  Alejandro Arbeláez Arango, gerente general de la Sociedad Hidroituango. FOTOS: Cortesía y Esneyder Gutiérrez
    Alejandro Arbeláez Arango, gerente general de la Sociedad Hidroituango. FOTOS: Cortesía y Esneyder Gutiérrez
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 3 horas
bookmark

El gerente general de Hidroituango, Alejandro Arbeláez Arango, rechazó los señalamientos formulados recientemente por el presidente Gustavo Petro, en los que responsabilizó a esa hidroeléctrica de estar presuntamente tras las inundaciones que afectan a varios departamentos del país.

Calificando esas declaraciones como “irresponsables” y “tendenciosas”, Arbeláez defendió el rigor con el que se maneja ese complejo y se sumó a las voces que señalaron al primer mandatario de desconocer el rigor técnico.

Le puede interesar: Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano

La controversia comenzó el pasado 7 de febrero, cuando el presidente señaló con suspicacia tener sospechas de los proyectos hidroeléctricos y, sin mayores pruebas, los acusó de estar detrás de las inundaciones que se vienen presentando en departamentos como Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar.

“Estas inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen dos orígenes diferentes a investigar (...) De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas”; escribió en su cuenta de X.

“Es decir, había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, saben cuántas pérdidas de vida y bienes perdió Colombia y saben”, aseveró Petro, quien a renglón seguido pidió investigar a ambos complejos.

Las declaraciones fueron rechazadas tanto por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como por el gerente general de EPM, John Maya Salazar, quienes aclararon que Hidroituango no ha tenido ninguna novedad en su operación.

Lea también: ¿Zarpazo del equipo de Quintero a mega negocio de ISA en Perú?

Entre tanto, la Sociedad Hidroituango, entidad propietaria del proyecto, también cerró filas por la hidroeléctrica.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el directivo explicó el funcionamiento general de la hidroeléctrica y recordó que esta cumple un papel crucial para regular los caudales del río Cauca, sobre todo cuando este viene crecido.

Arbeláez resaltó que la central tiene un sistema de monitoreo de más de 3.660 instrumentos, que permiten medir con antelación el comportamiento del caudal del Cauca, incluso desde zonas como el Valle del Cauca, La Pintada o La Virginia.

En escenarios de crecientes súbitas, Arbeláez recordó que la central hidroeléctrica es incluso un factor de seguridad adicional, dado que puede hacer descargas controladas, precisamente para mitigar esas situaciones.

Siga leyendo: Cambio de contratistas en Hidroituango tiene a Daniel Quintero con la Contraloría encima

“La central se puede preparar para hacer un desembalse controlado de las aguas, de manera que cuando la creciente ingrese al embalse, este pueda recibirla, neutralizar y amainar las aguas, evitando tragedias aguas abajo. Esa es una labor fundamental de Ituango: actuar como un gran regulador de caudales del río Cauca, teniendo la capacidad de anticipar hasta con 30 horas cómo viene el río. Al final, lo que hace es generar seguridad para las comunidades”, explicó.

“Las declaraciones del presidente Petro frente a la sociedad, la junta directiva y la central en general son irresponsables, tendenciosas y tienen un marcado tinte político que está completamente alejado y desconoce el rigor técnico con que se ha construido y opera la central. La central hidroeléctrica Ituango es una bendición para los colombianos desde el punto de vista de generación de energía y de protección de caudales del río Cauca”, dijo Arbeláez.

