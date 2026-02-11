Adiós a la IA como simple ayuda: en 2026 dominarán los sistemas capaces de actuar por sí solos

En 2026 se pondrá fin a la etapa de “copiloto” de la IA tras el aumento del uso de la IA agéntica, pasando de una tecnología que acompaña al trabajo humano a otra que lo ejecuta de forma autónoma.

En su libro blanco, la empresa Softtek explica que aunque las empresas hayan incorporado más IA generativa para tareas, los indicadores claves de rendimiento no han evolucionado.

Siga leyendo: Cuidado con los kilos de más: obesidad aumenta un 70% la probabilidad de morir por una infección

Por ello, han surgido agentes autónomos para cambiar los modelos de negocio, a lo que han llamado “nuevo marco generacional”. Así, las empresas adoptarán nuevos modelos capaces de razonar, colaborar entre sí y ejecutar tareas complejas.