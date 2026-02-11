x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Adiós a la IA como simple ayuda: en 2026 dominarán los sistemas capaces de actuar por sí solos

Las empresas dejarán de utilizar la inteligencia artificial (IA) como una herramienta de “ayuda” para incorporar IA agéntica para “hacer” tareas más complejas este año, según un informe de Softtek.

  • La IA agéntica tiene un mayor margen de maniobra, si se le compara con la IA actual. FOTO: Getty
    La IA agéntica tiene un mayor margen de maniobra, si se le compara con la IA actual. FOTO: Getty
Europa Press
hace 1 hora
bookmark

En 2026 se pondrá fin a la etapa de “copiloto” de la IA tras el aumento del uso de la IA agéntica, pasando de una tecnología que acompaña al trabajo humano a otra que lo ejecuta de forma autónoma.

En su libro blanco, la empresa Softtek explica que aunque las empresas hayan incorporado más IA generativa para tareas, los indicadores claves de rendimiento no han evolucionado.

Siga leyendo: Cuidado con los kilos de más: obesidad aumenta un 70% la probabilidad de morir por una infección

Por ello, han surgido agentes autónomos para cambiar los modelos de negocio, a lo que han llamado “nuevo marco generacional”. Así, las empresas adoptarán nuevos modelos capaces de razonar, colaborar entre sí y ejecutar tareas complejas.

Esta nueva etapa estará marcada por una ejecución de ciclo cerrado, en la que los agentes de IA funcionan como un “sistema nervioso”, conectando datos, modelos y herramientas, agilizando los procesos y reduciendo gastos para las empresas que los incorporen.

También habrá sistemas multiagentes, capaces de sincronizarse y adaptar el agente más adecuado para que actúe en una determinada tarea. Por último, la incorporación de la IA agéntica permite que los humanos pasen de ser operadores de herramientas a convertirse en diseñadores de objetivos y “garantes éticos”, de forma que la persona ordene y la IA ejecute.

Le puede interesar: Regreso a clases: claves para usar la IA de forma responsable en casa y el colegio

“Para 2026, las empresas que quieran liderar no preguntarán cómo la IA puede ayudar a sus empleados, sino qué procesos de negocio pueden ser gestionados íntegramente por agentes inteligentes que aprenden y se ajustan en tiempo real”, ha indicado la CEO de Softtek, Doris Seedorf, en una nota de prensa.

Temas recomendados

Tecnología
Tendencias
Estilos de vida
Inteligencia artificial
Trabajo
Colombia
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida