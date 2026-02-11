“40 mil hectáreas en Córdoba están bajo el agua”: director UNGRD sobre magnitud de ola invernal

En dos días llovió todo lo que debía llover en un mes. Febrero se consideraba como un mes “seco”, pero cientos de miles de personas tienen el agua hasta el cuello, literalmente. Las imágenes, aunque impactantes, no lo dicen todo porque el dolor por tener que abandonar su casa, perder sus pertenencias y, sobre todo, a seres queridos, no se puede resumir en palabras ni fotos.
Según datos de la UNGRD, con corte a este 11 de febrero, la crisis invernal ha dejado más de 17 departamentos afectados, 134 eventos reportados, 101 municipios impactados (sobre todo de Córdoba y Sucre) y el lamentable saldo de 68.000 familias damnificadas, 18 muertos y 10 heridos. En solo Córdoba, uno de los departamentos que más ha sufrido, hay más de 150.000 hectáreas afectadas de las cuales 40.000 están bajo el agua.