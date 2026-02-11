LOL Colombia temporada 3: Iván Marín revela cómo fue competir sin poderse reír

Imagine por un momento que usted está encerrado durante seis horas con 10 de los mejores comediantes de Colombia, que debe ver sus presentaciones y no reírse, ni una sonrisita se le puede ver en la cara. Esa es la tarea que tienen esos 10 comediantes en LOL: Last One Laughing Colombia, el experimento de comedia más extremo del mundo, que regresó con su tercera temporada el pasado 6 de febrero de 2026, en exclusiva por Prime Video. Le puede interesar: Así se grabó The night manager en Medellín, “superó mis expectativas”: Tom Hiddleston en exclusiva El otro punto importante aquí es que hay un premio en juego y se trata de una donación de 200 millones de pesos colombianos para la fundación que representa cada participante. Esta temporada sigue Jorge Enrique Abello como presentador y los 10 comediantes que la integran son: Alejandra Urrea, Alerta Humor, Endry Cardeño, Estefanía Gómez, Estiwar G, Hasaam, Iván Marín, La Toxicosteña, Nelson Polanía “Polilla” y Tavo Rodríguez, “quienes asumirán los roles de héroes, villanos y cómicos, desplegando todas sus herramientas actorales y cómicas en esta batalla por no reír”, cuentan desde Prime. EL COLOMBIANO conversó con Iván Marín sobre esta experiencia, que considera muy enriquecedora y única en su vida.

Iván hará parte de esta nueva temporada de LOL Colombia, ¿cómo le llegó la invitación?

“Yo tengo una extensa relación con Prime video, he tenido la oportunidad de trabajar de manera conjunta con la plataforma en una serie, en una película, en un par de especiales míos de standup. Desde el primer LOL Colombia me invitaron y yo no acepté porque no me sentí capaz de afrontar el reto de ir a un sitio donde no me permitieran reírme y ya para nueva oportunidad, porque son insistentes, pues me dijeron que esta temporada iba a tener ciertos matices distintos en comparación con la primera y Jorge Enrique, con quien tengo una muy bonita y estrecha amistad, tuvo un papel fundamental en convencerme”.

Conocía entonces el formato...

“Sí, por supuesto. Yo había tenido la oportunidad de ver los programas de México, Australia”. Puede leer: Kill Bill vuelve a salas de cine: esta es la fecha de estreno en Colombia

Eso sirve para llenarse de ideas de cómo hacer que los demás caigan y usted no reírse...

“Pues sirvió para que me diera más miedo (risas), yo solo pensaba ‘Dios mío, como me voy a meter allá a hacer eso, entonces si uno no ve el capítulo adecuado se puede acobardar porque en medio del desespero por hacer reír a los demás, a veces uno puede incurrir en la payasada. Está ese riesgo, pero también están los capítulos en el que vi cosas brillantes”.

En la temporada dos eran parejas de comediantes, aquí volvemos al trabajo individual, ¿cómo se preparó?

”Sí me preparé, pero no puedo decir mucho porque quizá diga un spoiler. Realmente sí me preparé, aunque si bien es cierto que ya estando allá se improvisa mucho, allá llegamos todos con ideas y referentes en la cabeza de los performance o de los personajes a interpretar, ya después, uno allá improvisa con el personajes”.

¿Y cómo le fue sabiendo que tenía cientos de cámaras que lo estaban observando y que no se le puede salir ni media sonrisa?

“Eso es un estrés y al sol de hoy sostengo que a mí una de las risas que me achacaron no fue. Es de verdad un estrés muy bravo porque te penalizan por hacer lo que uno se la pasa haciendo: reír”.

Con su experiencia y lo que lleva encima de los escenarios, ¿cómo siente hoy el humor en Colombia?

“Siento que Colombia siempre ha tenido un muy alto nivel de humor en términos nacionales con respecto a América Latina. Y es que acá tenemos gente muy monstruosa para hacer comedia, desde distintos géneros, estamos en un muy buen nivel. Creo que ahora hay además una nueva corriente que maneja un humor –y tal vez estoy un poco viejito– un poco más fuerte para algunas de las generaciones más clásicas como yo, pero es innegable que es una nueva tendencia”.

Volviendo a LOL Colombia, cuando empieza el programa se dan cuenta quienes van a estar...

“Sí, a uno no le dicen absolutamente nada y de las cosas que más me hacía pensar a la hora de aceptar el reto era que me tocara encontrarme con alguien que me cayera mal, pero no pasó, allá descubrimos todo. Ya cuando empezaron a revelarse los concursantes ahí dije más de una vez: ‘ya perdí’. Es que hay gente que admiro mucho, que es muy cómica y hubo un par a quienes les dije de frente: ‘Vos quien sos’, no sabía quienes eran”.

¿Qué esperar de esta temporada de LOL Colombia?

“Esta temporada van a notar una evolución en el formato. Está mucho más medida en cuanto al tono con relación a lo que fue la primera. Y eso me parece un elemento muy importante a destacar, porque conozco personas a las que tal vez la primera temporal les pareció muy fuerte, muy pesada y aquí ya está más ‘saneado’ eso”. Le puede interesar: “Ahora la persona que no lee es la rara, y no al revés”: Mercedes Ron

¿Qué le queda para su vida y su carrera haber vivido esta experiencia?

“Me queda la emoción de afrontar retos a los que tal vez en principio rehuyera. Me dejó que debo ser más abierto experimentar con cosas que tal vez en principio pensaría yo no sería capaz de hacer o que no me gustaría hacer y puedo llevarme sorpresas muy gratas como la que me lleve participando en LOL Colombia”.

Iván, después de LOL Colombia ¿lo veremos en algún show por estos días?