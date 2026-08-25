Algoritmos de Facebook y TikTok promueven contenidos para reclutamiento infantil en Colombia: HRW

La ONG Human Rights Watch denunció el lunes que las redes sociales Facebook y TikTok fallan en detectar, eliminar y evitar la difusión de contenido producido por grupos armados en el país para reclutar menores de edad y “sus algoritmos parecen incluso promoverlo”. En seis décadas de conflicto armado, las guerrillas y narcotraficantes han sumado a sus filas niños y adolescentes pobres, pero en los últimos años el uso de estas populares plataformas ha “contribuido al drástico aumento del reclutamiento infantil”, de acuerdo con una investigación del organismo internacional.

“Las plataformas digitales tienen que reconocer que están siendo usadas para el reclutamiento de niñas y niños (...) En la práctica están siendo usadas para la comisión de delitos, incluso de crímenes de guerra”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, durante la presentación del informe en Bogotá. En el documento, Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre la difusión en redes sociales de publicaciones que glorifican “la vida armada” y promueven “ofertas de trabajo engañosas”, que han contribuido a que al menos 1.500 menores fueran reclutados en Colombia desde 2021. Los grupos armados utilizan a los niños principalmente para combatir, recabar inteligencia y operar drones, según el informe. “Casi la mitad” de los afectados por este delito, considerado un crimen de guerra, son indígenas. Y las niñas (40% de los casos) están expuestas a violencia sexual. HRW documentó publicaciones en las que los criminales exhiben fajos de billetes y joyas. En otras aparecen en campamentos o escuchando narcocorridos, canciones al estilo mexicano que hacen apología de la mafia.

Los grupos armados venden “un estilo de vida” de “plata fácil”, dijo durante la presentación Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. Algunos usuarios preguntan en comentarios cómo ingresar a organizaciones como el cártel del Clan del Golfo o guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016. Estas últimas son responsables del 74% de los casos, de acuerdo al informe. La ONG dijo haber informado a Meta, empresa matriz de Facebook, y ByteDance, de TikTok, sobre esta problemática. Lea también: Drones kamikazes y ataques en enjambre: la nueva guerra en Colombia “Ambas afirmaron que removieron el contenido de grupos armados que les señalamos”, indicó HRW. Meta aseguró que “se esfuerza constantemente por perfeccionar” su estrategia para combatir el reclutamiento de menores, de acuerdo al informe. En tanto, ByteDance sostuvo que impide “de manera proactiva” que los grupos criminales utilicen la plataforma con esos fines. Aunque el acuerdo de paz de 2016 desarmó al grueso de las Farc, disidencias y otros grupos armados se han expandido desde entonces. El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, promueve una ofensiva militar para combatirlos con la ayuda de Estados Unidos e Israel. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes: