Algoritmos de Facebook y TikTok promueven contenidos para reclutamiento infantil en Colombia: HRW

La ONG Human Rights Watch denunció el lunes que las redes sociales Facebook y TikTok fallan en detectar, eliminar y evitar la difusión de contenido producido por grupos armados en el país para reclutar menores de edad y “sus algoritmos parecen incluso promoverlo”.
En seis décadas de conflicto armado, las guerrillas y narcotraficantes han sumado a sus filas niños y adolescentes pobres, pero en los últimos años el uso de estas populares plataformas ha “contribuido al drástico aumento del reclutamiento infantil”, de acuerdo con una investigación del organismo internacional.