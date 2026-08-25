Irán amenaza al hijo menor de Donald Trump: “¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron?”

Medios estatales de Irán habrían difundido un macabro video de unos tres minutos en el que amenazan con asesinar a Barron, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el material audiovisual señalan que los movimientos del joven de 20 años están “completamente monitoreados”.
El video, con el titular“¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron Trump?” , fue transmitido por medios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y muestra los supuestos escenarios en los que se mueve Barron y en los que podrían quitarle la vida.