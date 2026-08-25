Irán amenaza al hijo menor de Donald Trump: “¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron?”

Medios estatales de Irán habrían difundido un macabro video de unos tres minutos en el que amenazan con asesinar a Barron, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el material audiovisual señalan que los movimientos del joven de 20 años están “completamente monitoreados”. El video, con el titular“¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron Trump?” , fue transmitido por medios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y muestra los supuestos escenarios en los que se mueve Barron y en los que podrían quitarle la vida.

Entre ellos estarían la Torre Trump, su dormitorio, la Universidad de Nueva York (NYU) (donde estudia) e incluso mientras juega fútbol en su Xbox o en cualquier otro lugar donde se encuentre. También habrían ofrecido 10 millones de dólares a quien logre asesinarlo. “¡Esto es solo el principio! ¡Barron Trump, espéranos!”, menciona el video.

Si bien no es la primera amenaza contra un miembro de la familia presidencial de Estados Unidos, esta sería una de las más preocupantes, debido a que Barron es el integrante más joven y comparte gran parte del tiempo con Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, y su padre.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó este martes que ya está al tanto del caso y que inició una investigación para determinar si el contenido constituye una amenaza. La agencia también habría reforzado las medidas de seguridad en torno a Barron. “El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier situación que pueda percibirse como una amenaza contra las personas a las que protegemos”, dijo Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto. El funcionario agregó que, por motivos de seguridad operativa, la agencia “no habla de asuntos relacionados con la inteligencia de protección”. Cabe recordar que el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, abrió una herida en el régimen de los ayatolás, quienes prometieron vengarse del presidente Trump. Esto desencadenó un conflicto que también involucra a Israel y que ha tenido altibajos, con acuerdos de paz y posteriores reanudaciones de los bombardeos.

Pero ya había un antecedente durante el primer mandato de Trump, en 2020, cuando ordenó la muerte del general Qassem Soleimani, uno de los militares más poderosos e influyentes de Irán y comandante de la Fuerza Quds, una unidad de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Desde entonces, las amenazas y acciones de represalia contra Trump y otros miembros de su entorno se han mantenido como uno de los puntos de tensión entre Washington y Teherán. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A esto se suman las recientes declaraciones del republicano sobre la situación de los manifestantes en Irán. A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que “la fallida República Islámica de Irán no le paga a grandes sectores de sus militares, mientras, al mismo tiempo, asesina a manifestantes, incluso cuando no están protestando, a niveles nunca antes vistos. Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA”.

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