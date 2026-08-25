Federico Gutiérrez viajará a Estados Unidos para denunciar a los hermanos Quintero por casos de corrupción en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que viajará en las próximas horas rumbo a Estados Unidos para reunirse con autoridades norteamericanas para tratar, entre otros asuntos, los presuntos casos de corrupción que se registraron en la Alcaldía de Medellín durante la era de Daniel Quintero y cómo se habrían llevado los recursos hacia Miami, Estados Unidos.
“Voy a entregar información de los responsables de la corrupción de Medellín, de esa anterior alcaldía que se robaron a Medellín entre 2020 y 2023 y como habrían llevado parte de esos recursos hasta Miami”, indicó el mandatario sobre la idea de reunirse con el FBI para manejar este tema.