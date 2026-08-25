“Mami, ¿a ti te van a matar como a mi papá?”: El drama que vive María Claudia Tarazona tras posible infiltración al esquema de Miguel Uribe

A más de un año del magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, la tragedia parece haber encontrado una segunda forma de entrar en la casa de los Uribe-Tarazona.

Ya no es solamente la ausencia de un esposo y de un padre. Es la sospecha de que alguien que estuvo cerca, alguien que conocía las rutinas familiares, pudo haber abierto desde adentro la puerta por la que entraron los asesinos, una posible filtración del esquema de seguridad que ya investiga la Fiscalía a partir del testimonio de uno de los implicados en el caso.

Y es también el miedo que, desde entonces, se instaló en la vida cotidiana de María Claudia Tarazona, sus hijas y, sobre todo, en la del pequeño Alejandro, de cinco años.

Tarazona, en entrevista con RCN TV, ha reconstruido esa sospecha a partir de una pregunta que todavía no encuentra una respuesta definitiva: ¿cómo podían los sicarios saber con semejante precisión cuándo saldría Miguel de su casa?

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En diálogo con ese medio, la viuda señaló que había información que difícilmente podía estar en manos de desconocidos. “Las únicas personas que podían saber en qué momento baja y cuánto se demora dentro de mi edificio... era su seguridad”, dijo.

La frase contiene el desconcierto de alguien que descubre, después de una muerte, que las rutinas de una familia pudieron convertirse en información para ejecutar el crimen de Uribe Turbay.

Según Tarazona, con el paso de los meses comenzaron a aparecer elementos que reforzaron esa hipótesis. La Fiscalía habría encontrado coincidencias entre los movimientos de algunos integrantes del esquema de seguridad y los de Simeón Pérez, alias El Viejo, señalado como cabecilla de la estructura criminal relacionada con el homicidio.

Algunos de esos encuentros, de acuerdo con la versión de la viuda, ocurrieron precisamente mientras ella y Miguel se encontraban fuera del país.

También aparecieron, según su relato, señales de un súbito crecimiento patrimonial entre personas que hacían parte del círculo de protección del senador.

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“Esos escoltas mejoraron su patrimonio, que los abogados que contrataron no fue los que la familia y el Estado ofrece, sino son abogados supremamente costosos, y pues yo creo que lo más grave es el hecho de que hay movimientos con Simeone en distintos puntos de la ciudad justo cuando Miguel y yo estábamos de viaje”, afirmó María Claudia Tarazona.

Para la viuda, esas decisiones forman parte de un conjunto de circunstancias que deben ser explicadas a partir de las investigaciones que sostiene el ente acusador. Pero quizá los hallazgos que más perturban a la familia no están relacionados con el dinero, sino con la intimidad.

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De acuerdo con Tarazona, los teléfonos incautados a integrantes de la organización criminal contenían registros de los desplazamientos cotidianos de ella, sus hijas y Alejandro. La vida de la familia aparecía convertida en una suerte de mapa que revela lugares, recorridos, horarios.

La misma cotidianidad que para ellos era rutina podía ser, para alguien más, una hoja de instrucciones.

Hay algo particularmente cruel en esa posibilidad. Quienes hoy aparecen bajo sospecha no eran extraños. Eran hombres que habían estado dentro de la vida de la familia prestando seguridad, es decir, velando para que nada malo le pasara a ellos, ni al niño de cinco años ni a las hijas de Tarazona.

Habían compartido espacios, habían visto al senador en momentos que no tenían nada que ver con la política, habían conocido los horarios de la casa y los gestos de una intimidad que para ellos debía haber sido inviolable.

Tarazona ha contado que uno de los recuerdos que más la persigue es imaginar a Miguel dentro del automóvil familiar, cargando a Alejandro, cantándole canciones, mientras quienes estaban encargados de protegerlo presuntamente podían estar entregando información sobre sus movimientos. “Esto es asqueroso”, dijo.

La palabra parece pequeña frente a la dimensión de la sospecha, pero quizá por eso mismo resulta tan contundente.

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