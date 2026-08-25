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“Mami, ¿a ti te van a matar como a mi papá?”: El drama que vive María Claudia Tarazona tras posible infiltración al esquema de Miguel Uribe

La Fiscalía avanza en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe. Ahora, una nueva línea del caso tiene que ver con las verificaciones contra dos escoltas del exsenador que habrían facilitado información a los criminales detrás del homicidio.

  • Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona, su esposa. Foto: redes
    Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona, su esposa. Foto: redes
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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A más de un año del magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, la tragedia parece haber encontrado una segunda forma de entrar en la casa de los Uribe-Tarazona.

Ya no es solamente la ausencia de un esposo y de un padre. Es la sospecha de que alguien que estuvo cerca, alguien que conocía las rutinas familiares, pudo haber abierto desde adentro la puerta por la que entraron los asesinos, una posible filtración del esquema de seguridad que ya investiga la Fiscalía a partir del testimonio de uno de los implicados en el caso.

Y es también el miedo que, desde entonces, se instaló en la vida cotidiana de María Claudia Tarazona, sus hijas y, sobre todo, en la del pequeño Alejandro, de cinco años.

Tarazona, en entrevista con RCN TV, ha reconstruido esa sospecha a partir de una pregunta que todavía no encuentra una respuesta definitiva: ¿cómo podían los sicarios saber con semejante precisión cuándo saldría Miguel de su casa?

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En diálogo con ese medio, la viuda señaló que había información que difícilmente podía estar en manos de desconocidos. “Las únicas personas que podían saber en qué momento baja y cuánto se demora dentro de mi edificio... era su seguridad”, dijo.

La frase contiene el desconcierto de alguien que descubre, después de una muerte, que las rutinas de una familia pudieron convertirse en información para ejecutar el crimen de Uribe Turbay.

Según Tarazona, con el paso de los meses comenzaron a aparecer elementos que reforzaron esa hipótesis. La Fiscalía habría encontrado coincidencias entre los movimientos de algunos integrantes del esquema de seguridad y los de Simeón Pérez, alias El Viejo, señalado como cabecilla de la estructura criminal relacionada con el homicidio.

Algunos de esos encuentros, de acuerdo con la versión de la viuda, ocurrieron precisamente mientras ella y Miguel se encontraban fuera del país.

También aparecieron, según su relato, señales de un súbito crecimiento patrimonial entre personas que hacían parte del círculo de protección del senador.

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“Esos escoltas mejoraron su patrimonio, que los abogados que contrataron no fue los que la familia y el Estado ofrece, sino son abogados supremamente costosos, y pues yo creo que lo más grave es el hecho de que hay movimientos con Simeone en distintos puntos de la ciudad justo cuando Miguel y yo estábamos de viaje”, afirmó María Claudia Tarazona.

Para la viuda, esas decisiones forman parte de un conjunto de circunstancias que deben ser explicadas a partir de las investigaciones que sostiene el ente acusador. Pero quizá los hallazgos que más perturban a la familia no están relacionados con el dinero, sino con la intimidad.

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De acuerdo con Tarazona, los teléfonos incautados a integrantes de la organización criminal contenían registros de los desplazamientos cotidianos de ella, sus hijas y Alejandro. La vida de la familia aparecía convertida en una suerte de mapa que revela lugares, recorridos, horarios.

La misma cotidianidad que para ellos era rutina podía ser, para alguien más, una hoja de instrucciones.

Hay algo particularmente cruel en esa posibilidad. Quienes hoy aparecen bajo sospecha no eran extraños. Eran hombres que habían estado dentro de la vida de la familia prestando seguridad, es decir, velando para que nada malo le pasara a ellos, ni al niño de cinco años ni a las hijas de Tarazona.

Habían compartido espacios, habían visto al senador en momentos que no tenían nada que ver con la política, habían conocido los horarios de la casa y los gestos de una intimidad que para ellos debía haber sido inviolable.

Tarazona ha contado que uno de los recuerdos que más la persigue es imaginar a Miguel dentro del automóvil familiar, cargando a Alejandro, cantándole canciones, mientras quienes estaban encargados de protegerlo presuntamente podían estar entregando información sobre sus movimientos. “Esto es asqueroso”, dijo.

La palabra parece pequeña frente a la dimensión de la sospecha, pero quizá por eso mismo resulta tan contundente.

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El drama del pequeño Alejandro

El asesinato también dejó una herida que no se ve en los expedientes judiciales. Alejandro creció viendo cómo la vida de su padre terminaba de una manera brutal y, desde entonces, comenzó a vivir con el temor de que la historia pudiera repetirse con su madre.

Tarazona contó que el niño le pregunta con frecuencia: “Mami, ¿a ti te van a matar como a mi papá?”. No es una pregunta ocasional. Según su relato, aparece “cada día de por medio”, como si la muerte de Miguel hubiera convertido la infancia en una espera permanente de otra desgracia.

En una ocasión, el miedo llegó todavía más lejos. Alejandro le dijo a su madre: “Es que si a ti te matan, yo me meto a ese cajón contigo”.

En esa frase condensa una tragedia que difícilmente puede medirse con cifras de una investigación: un niño que no solamente perdió a su padre, sino que comenzó a imaginar su propia vida alrededor de la posibilidad de perder también a su madre.

Las desconfianzas que había notado Miguel Uribe

La familia, entretanto, permaneció durante meses con un esquema de seguridad que Tarazona consideraba comprometido.

Durante la administración de Gustavo Petro, según relató Tarazona, buscó a Augusto Rodríguez, entonces director de la Unidad Nacional de Protección, para advertirle sobre sus temores.

Lo hizo por teléfono y mediante comunicaciones escritas. Su preocupación era particularmente angustiante porque seguía movilizándose en el mismo vehículo y con parte del mismo esquema de seguridad que, según sus sospechas, podía haber facilitado el asesinato de su esposo.

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No obtuvo, según su versión, una respuesta que le permitiera sentirse protegida. La desconfianza tampoco era completamente nueva para Miguel.

Tarazona contó que el senador había manifestado incomodidad con algunos de sus escoltas. Sin embargo, evitaba solicitar formalmente su reemplazo porque temía que un cambio pudiera terminar siendo peor.

Según la explicación de su viuda, Miguel desconfiaba de la propia UNP y consideraba que la entidad podía estar influenciada por sectores cercanos al gobierno de entonces.

Era, en cierto modo, una paradoja terrible: pedir protección podía significar exponerse a un nuevo riesgo. Después del cambio de gobierno y tras las denuncias públicas hechas por Tarazona, esa situación comenzó a modificarse.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, intervinieron para impulsar la renovación del esquema de protección de la familia. Pero incluso ese proceso avanza con cautela.

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Las nuevas hojas de vida, según explicó Tarazona, están siendo sometidas a una revisión rigurosa antes de permitir que nuevos hombres entren al círculo más íntimo de la familia.

Porque después de lo ocurrido, un escolta ya no es simplemente un escolta. Es alguien que conoce los horarios, las rutas, las puertas, los colegios, los viajes, las costumbres. Alguien que puede estar a pocos metros de un niño cuando su madre sale de casa. Alguien que sabe cuánto tarda un automóvil en llegar a determinado lugar. Alguien a quien la familia debe confiarle, literalmente, su vida. Y esa confianza es precisamente la que quedó rota.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué sospecha investiga la Fiscalía en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?
La investigación busca establecer si hubo una posible filtración de información desde su esquema de seguridad que permitió a los responsables conocer sus rutinas y movimientos con precisión.
¿Por qué María Claudia Tarazona considera que pudo existir una filtración?
La viuda de Uribe Turbay sostiene que las personas que conocían con mayor detalle sus horarios y desplazamientos eran quienes integraban su esquema de seguridad. Además, según su relato, la Fiscalía habría encontrado coincidencias entre movimientos de algunos escoltas y los de integrantes de la organización señalada por el crimen.
¿Qué otros elementos habrían llamado la atención de los investigadores?
Según Tarazona, se revisan movimientos patrimoniales de algunos escoltas, encuentros con personas vinculadas a la estructura criminal y registros de desplazamientos de la familia encontrados en teléfonos incautados.
¿Ya está confirmado que integrantes de la seguridad participaron en el magnicidio?
No. Hasta ahora se trata de una hipótesis investigativa y de señalamientos que deben ser comprobados. La Fiscalía deberá determinar si existió una filtración, quién habría proporcionado la información y si esta tuvo alguna relación con la planeación o ejecución del asesinato.

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