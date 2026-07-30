El ‘hackeo’ a HuggingFace se ha identificado como el primero realizado de manera autónoma por agentes de inteligencia artificial, en este caso, de OpenAI, pero no ha sido el único incidente de seguridad que han protagonizado.

OpenAI ha confirmado en una actualización de la investigación que han detectado “un pequeño número de casos en los que los modelos identificaron y usaron credenciales expuestas públicamente a nivel de cuenta en otros servicios de acceso público”.

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Para ello, usaron “sitios para compartir código, servicios de captura de peticiones, servicios de captura de pantalla y otras utilidades web” en sus ‘exploits’, sin que se produjera “ninguna vulneración a nivel de plataforma ni de cuenta”.

La compañía asegura que ninguno de estos otros incidentes llega al nivel de gravedad que tuvo el acceso a HuggingFace, y que ya se han puesto en contacto con los dueños de los servicios afectados.