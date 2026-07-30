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Los colombianos destacan en los primeros días del Panamericano de la Juventud de Ajedrez en Medellín

En el juego ciencia, los jóvenes de Antioquia y Colombia demuestran destreza. Más de 30 países muestran sus talentos en el Panamericano de la Juventud de Ajedrez.

  • El Panamericano entra en su recta final. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    El Panamericano entra en su recta final. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 7 horas
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La cuarta fecha del torneo Panamericano de la Juventud de Ajedrez en Medellín dejó buenas sensaciones en muchos deportistas colombianos que hacen respetar la localía entre los 960 jugadores que vienen de 30 países de América.

Si algo demostró en sus primeros días el torneo, fue competitividad. Algo que se anunció desde la inauguración, ya que las mentes más brillantes del ajedrez infantil y juvenil del continente están en Medellín esta semana.

“Este es el campeonato más grande del Panamericano desde 1887. El sistema suizo hace que los mejores se enfrenten. Hemos visto grandes talentos”, manifestó Óscar Consuegra, delegado de la Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz).

Algo que se recalca día a día es el homenaje a Weymar Fernando Muñoz Muñoz, expresidente de Fecodaz, quien falleció el 2 de febrero de este año.

Ajedrecistas cafeteros destacan

Un buen momento es el que pasan los jugadores del país. En la categoría sub-8 varones, el niño Alan Sebastián Torres Delgado destacó con puntaje perfecto. En la misma categoría, pero en la rama femenina, cuatro países comparten el liderato: Estados Unidos, Perú, México y Canadá.

Pero la sub-10 Absoluto es una de las categorías más parejas del Panamericano con nueve líderes invictos. Samuel Hernández Arias, Santiago Agudelo Ramírez y José Gregorio Ramírez Mejía son algunos de ellos.

Los criollos destacan también en la sub-14 con Sergio Alejandro Ayala Delgado y William Nicolás Rodríguez, que lideran frente a participantes de México, Canadá, EE. UU. y Venezuela. En las damas de la categoría, destaca Laura Juliana Leguízamo Cortés.

Mateo Herrera Jiménez, Elías Quintero Agudelo y Juan José González Bolívar son los tres caballeros que marchan en primer lugar de la sub-16 con algunos pares de Perú, Cuba y Ecuador.

Hoy continuará el torneo que avanza a su recta final. Este viernes, pasadas las 10 de la mañana, se batirán en duelo nuevamente los deportistas en el coliseo Guillermo Gaviria Correa (combate), y el sábado se definirá todo en el mismo recinto.

Lea también: Medellín abrió las puertas a 960 ajedrecitas de 30 países en el Panamericano de la Juventud

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¿Cuántos países y ajedrecistas participan en el Panamericano de la Juventud de Ajedrez en Medellín?
El torneo reúne a 960 ajedrecistas provenientes de 30 países del continente americano. Según la noticia, es una de las ediciones más numerosas del campeonato juvenil.
¿Por qué el Panamericano de la Juventud de Ajedrez 2026 es considerado un torneo histórico?
Según el delegado de la Federación Colombiana de Ajedrez, Óscar Consuegra, esta es la edición más grande del Campeonato Panamericano de la Juventud. La noticia destaca la alta participación de jugadores y el nivel competitivo del evento.
¿Qué sistema de competencia se utiliza en el Panamericano de Ajedrez?
El campeonato se disputa bajo el sistema suizo. Este formato busca que, a medida que avanza el torneo, los jugadores con mejores resultados se enfrenten entre sí.

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