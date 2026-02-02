Pilas con su plata: ahora criminales usan webs legítimas para clonar Spotify

Miles de usuarios de internet ya estamos acostumbrados a prestar atención a mensajes extraños que lleguen a sus correos electrónicos, botones llamativos en páginas web que redirigen a páginas maliciosas y un largo etcétera de las modalidades más frecuentes que ciberdelincuentes usan para intentar robarnos día a día, pero el phishing ya no siempre llega desde una URL o un dominio imposible de pronunciar.
En Colombia y varios países de América Latina una de las variantes más efectivas de esta estafa ahora se esconde también en sitios web legítimos.