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No se rinde: Elon Musk apelará el veredicto que desestimó sus acusaciones contra OpenAI

El punto del CEO de Tesla y SpaceX es que, en 2015, donó 38 millones de dólares para fundar la compañía bajo la premisa de mantener un propósito no lucrativo, cosa que cambió en los últimos dos años.

  • Musk dice que el juez y el jurado nunca se pronunciaron sobre el fondo del asunto. FOTO Europa Press
    Musk dice que el juez y el jurado nunca se pronunciaron sobre el fondo del asunto. FOTO Europa Press
El Colombiano
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hace 1 hora
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Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, ha asegurado que presentará un recurso contra la decisión de desestimar su demanda contra OpenAI y Sam Altman, consejero delegado de la empresa, al que acusaba de enriquecimiento ilícito tras incumplir su compromiso benéfico al transformarse en una sociedad con fines de lucro.

“Presentaré una apelación ante el Noveno Circuito, ya que sentar un precedente para saquear organizaciones benéficas es sumamente perjudicial para la filantropía en Estados Unidos”, ha anunciado en su red social el magnate de origen sudafricano.

En cuanto al caso de OpenAI, Musk ha defendido que el juez y el jurado nunca se pronunciaron sobre el fondo del asunto, “sino que se limitaron a una cuestión técnica relacionada con el calendario”, reiterando que “es innegable que Altman y Brockman se enriquecieron a costa de una organización benéfica. La única incógnita es ¡CUÁNDO lo hicieron!”.

Un jurado de Oakland, en el Estado de California, desestimó el lunes la denuncia presentada por Elon Musk contra Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, al considerar los hechos prescritos.

Musk reclamaba al creador de ChatGPT una indemnización de más de 130.000 millones de dólares (unos 115.000 millones de euros) por traicionar el compromiso supuestamente alcanzado por Altman para mantener OpenAI como un laboratorio de IA sin ánimo de lucro.

El CEO de Tesla y SpaceX ayudó en 2015 a fundar la compañía y donó hasta 38 millones de dólares para su desarrollo bajo la premisa de mantener el propósito no lucrativo de la firma. Sin embargo, durante el juicio, los abogados de OpenAI argumentaron que Elon Musk conocía a la perfección las intenciones de la empresa y que incluso presionó para que esto ocurriera, llegando a tratar de hacerse con el control de la empresa posteriormente.

Asimismo, Microsoft también fue acusada por el dueño de Tesla de instigar a la startup de IA para realizar esta supuesta traición, algo que también fue desestimado por el jurado.

¿Intento de sabotaje?

OpenAI veía amenazado su futuro en caso de haber perdido esta causa. Una de las posibles consecuencias era que fuera obligada a funcionar de nuevo sin ánimo de lucro.

Esta medida habría frenado por completo su programada salida a bolsa y echado por tierra los miles de millones de dólares de inversores como Microsoft, Amazon y SoftBank en medio de la carrera por el negocio de la IA.

“La conclusión del jurado confirma que esta demanda fue un intento hipócrita de sabotear a un competidor”, declaró el abogado de OpenAI, William Savitt, a las puertas del tribunal.

El dueño de SpaceX y Tesla alegaba que Altman y Brockman habían utilizado una donación de 38 millones de dólares que había realizado a OpenAI para que operase como un centro de desarrollo de IA en beneficio de la humanidad.

Lea también: Elon Musk busca puntos para construir puertos espaciales y el gobernador de Antioquia le propuso Urabá: ¿es viable?

Musk argumentó en su comparecencia que el giro de OpenAI, de una organización sin ánimo de lucro hacia una de las principales compañías del sector, traicionaba su mandato original.

El jurado tuvo que resolver primero una cuestión preliminar: si los hechos que demandó Musk en 2024 habían prescrito.

La jueza señaló antes de las deliberaciones que el veredicto del jurado sobre la prescripción sería consultivo, pero afirmó que probablemente seguiría su recomendación.

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De haber seguido el caso, los miembros del jurado habrían tenido que determinar si los cofundadores de OpenAI se apropiaron indebidamente de las donaciones de Musk e incumplieron sus promesas con el fin de seguir una vía comercial y enriquecerse.

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