“Tamal no, carne asada”: Así controlan y carnetizan las disidencias en zonas del Tolima

Como si se tratara del ingreso a un colegio, una empresa o una institución oficial, en varias zonas del sur del Tolima las comunidades deben movilizarse portando un carné que certifique que viven allí. No se trata de un documento expedido por el Estado, sino de registros impuestos por las disidencias de Iván Mordisco como mecanismo de control territorial, vigilancia e intimidación sobre la población civil. Así quedó documentado en un informe entregado a las autoridades por la Defensoría del Pueblo. Según explicó Cristian Martínez, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Tolima, en plena recta final hacia la primera vuelta presidencial, las alertas se concentran en municipios como Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio...