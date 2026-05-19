Extranjero señalado de golpear a un adolescente en un cine en Medellín quedó en libertad

Un ciudadano francés señalado de darle una golpiza a un adolescente de 15 años en un cine de Medellín quedó en libertad durante las últimas horas, pese a ser detenido por la Policía.
La situación fue denunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló, no obstante, que hay una solicitud en curso para que el presunto agresor sea expulsado del país.
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Según informó el alcalde, quien advirtió no estar de acuerdo con la situación, el ciudadano extranjero no pudo ser enviado tras las rejas por razones judiciales.
“Este tipo, de acuerdo a lo que dice la ley, según la Fiscalía, no tendría mérito para solicitarle una medida preventiva, una medida de aseguramiento o medida intramural. Por dicha razón, así yo no esté de acuerdo, hay otras entidades que tienen esto en su competencia, ese tipo quedaría en libertad”, dijo el mandatario distrital.