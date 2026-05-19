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Extranjero señalado de golpear a un adolescente en un cine en Medellín quedó en libertad

Así lo denunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien advirtió que hay una solicitud en Migración Colombia para que el presunto agresor sea expulsado del país.

  • El extranjero señalado de la agresión tiene nacionalidad francesa y reside en Medellín. FOTO: Cortesía
    El extranjero señalado de la agresión tiene nacionalidad francesa y reside en Medellín. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 59 minutos
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Un ciudadano francés señalado de darle una golpiza a un adolescente de 15 años en un cine de Medellín quedó en libertad durante las últimas horas, pese a ser detenido por la Policía.

La situación fue denunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló, no obstante, que hay una solicitud en curso para que el presunto agresor sea expulsado del país.

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Según informó el alcalde, quien advirtió no estar de acuerdo con la situación, el ciudadano extranjero no pudo ser enviado tras las rejas por razones judiciales.

“Este tipo, de acuerdo a lo que dice la ley, según la Fiscalía, no tendría mérito para solicitarle una medida preventiva, una medida de aseguramiento o medida intramural. Por dicha razón, así yo no esté de acuerdo, hay otras entidades que tienen esto en su competencia, ese tipo quedaría en libertad”, dijo el mandatario distrital.

Durante una rueda de prensa realizada este martes, el alcalde entregó nuevos detalles de lo ocurrido y consideró que la agresión tendría agravantes por varios motivos.

Uno de los más importantes, precisó, es que el menor de edad que fue golpeado tiene diagnóstico de autismo y a raíz de los golpes que sufrió, no solo tiene contusiones en su cabeza y otras partes del cuerpo, sino que se vio afectado psicológicamente.

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“Más que por los golpes que recibió en uno de sus oídos y en la cabeza, está sobre todo abrumado y contrariado por tener en especial su condición de autismo. O sea, que a mí eso, como a toda la ciudadanía, nos da mucha rabia y mucho dolor”, agregó el alcalde.

Según precisó Gutiérrez, en poder de las autoridades también habría videos en los que habría quedado documentada la agresión, lo que complicaría la situación legal del extranjero.

“El tipo fue detenido por la Policía y dentro de las 36 horas siguientes, de acuerdo a la ley, podía ser llevado a una etapa ante un juez para legalización de captura. El fiscal del caso, de acuerdo a la información que yo tengo, de acuerdo a la ley, no tendría motivo para una medida intramural. “Yo, desde el sentido común, no puedo estar de acuerdo con eso”, agregó.

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A pesar de poder salir a las calles, la Alcaldía añadió que ya hay una solicitud en curso que fue oficializada ante Migración Colombia para que el presunto agresor sea expulsado del país y deba regresar al suyo.

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