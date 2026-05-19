Hijo del fundador de Mango pagó millonaria fianza para eludir prisión provisional

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pagó este martes una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic, al caer por una montaña cuando paseaban juntos en 2024.
Una magistrada de Martorell, cerca de Barcelona, decidió fijarle prisión provisional eludible con la abultada fianza, que Andic consignó poco después.
Igualmente, la jueza acordó como medidas cautelares “la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado”, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La causa, agregó la misma fuente, “está abierta por un delito de homicidio”.
En contexto: Detienen al hijo del fundador de Mango, investigado por la muerte de su padre
Poco antes de las 17:00 locales (15:00 GMT), Jonathan Andic, de 45 años, salió de los juzgados acompañado de sus abogados y ya sin las esposas con las que había sido conducido a declarar por la policía horas antes, según constató una periodista de la AFP.
La investigación por la muerte de Isak Andic, una de las mayores fortunas de España, había dado un nuevo giro en la mañana, cuando la policía detuvo a su hijo mayor, quien siempre se ha declarado inocente.
Fuentes de la familia afirmaron tener un convencimiento “absoluto” de su inocencia y aseguraron que “no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él”. Se mostraron “seguros de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará”.