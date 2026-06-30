Colombia se queda atrás en la implementación del Wifi 6, pero un operador de la Comuna 13 lidera la excepción

Mientras el mundo continúa avanzando en algoritmos, centros de datos y el alcance de la inteligencia artificial en diferentes sectores de la sociedad, como los hogares colombianos, la conexión wifi se frena en la última milla de desarrollo. Le puede interesar: Empresas paisas crean dispositivo que regenera nervios dañados y se disuelve en el cuerpo El país avanza con lentitud en el despliegue del mayor desarrollo en cuanto a las redes de internet: el Wifi 6, el estándar de la última generación indispensable para soportar la baja latencia que requieren las nuevas tecnologías cognitivas. Un informe reciente de Ookla, creadora de SpeedTest, reveló que Colombia se encuentra rezagada frente a varios de sus pares latinoamericanos en la implementación de esta infraestructura inalámbrica. El país se mantiene en redes de 3 a 5G. La explicación técnica es que la inteligencia artificial no puede escalar sin una capa física que la soporte. Aunque esto abarca grandes centros de datos, redes móviles y tendidos de fibra óptica, el eslabón final y crítico se reduce al wifi de cada casa y negocio.

La brecha de los milisegundos

El indicador utilizado por Ookla para medir la preparación del país es la latencia hacia la nube, la cual calcula el tiempo de viaje de una solicitud de red hacia proveedores a nivel mundial como AWS, Google Cloud o Microsoft Azure. En el primer trimestre de 2026, Colombia registró una latencia de 107 milisegundos (ms) en redes fijas, superada por las respuestas más ágiles de Brasil (54 ms), Perú (97 ms) y Venezuela (104 ms). A menor cifra, mayor velocidad en el uso de herramientas en línea. Factores como cables submarinos o la ubicación geográfica de los servidores escapan al control de operadores locales como Claro, Tigo o Somos. Sin embargo, el wifi doméstico es una variable modificable. La transición del Wifi 4 al Wifi 6 optimiza la latencia hacia la nube en un 5.8 % y la carga de páginas web en un 10.3 %.

Dispositivos en fila de espera

Actualmente, la tecnología predominante en el territorio nacional es el Wifi 5, un estándar desarrollado en 2014 bajo el cual los dispositivos se conectan con el router de manera secuencial y por turnos. El Wifi 6, implementado globalmente desde 2019, permite la comunicación simultánea de múltiples terminales. “En una red wifi todos compiten por el mismo ancho de banda dentro del canal en el que están”, explicó David Woolsey, VP de Proyectos Especiales de Somos Internet. El directivo añadió que el contexto residencial agrava esta situación. “A medida que todos empezamos a tener más dispositivos conectados en casa, como electrodomésticos inteligentes, televisores, computadores y celulares, estos dispositivos van generando congestión en la red”, señaló.

La excepción local con Wifi 6