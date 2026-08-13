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Hay acuerdo para que Ferran Torres llegue al PSG

El equipo campeón de Europa busca al autor del único gol en la final del Mundial.

  • Ferran Torres celebrando el gol que le dio el mundial a España. FOTO: X SeFutbol
    Ferran Torres celebrando el gol que le dio el mundial a España. FOTO: X SeFutbol
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain llegaron a un principio de acuerdo para el pase al club francés de Ferran Torres, héroe de España en la final ganada del Mundial 2026, publicó la prensa española este jueves.

Según las informaciones, el acuerdo sería por casi 50 millones de euros (unos 57 millones de dólares) y solo quedarían por cerrarse cuestiones burocráticas y legales, así como el reconocimiento médico, antes de proceder al anuncio oficial del traspaso.

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Las mismas fuentes apuntaban a que el contrato del atacante de 26 años en París será por cinco años.

Torres, que tenía un año más de contrato con el Barcelona, llegó al equipo catalán en 2021 desde el Manchester City por más de 55 millones de euros.

El pase al PSG se viene rumoreando con fuerza en los últimos días y una fuente cercana a la operación dijo a la AFP que el lunes el Barcelona había rechazado una oferta de 40 millones de euros.

En las dos últimas temporadas, Torres ha firmado 40 goles en 94 partidos con la camiseta del Barcelona, que registraría así una baja sensible en ataque, que se suma a la salida del polaco Robert Lewandowski.

Ferran Torres se encuentra posiblemente en el momento de mayor explosión mediática de su carrera, después de haber sido el autor del gol que decidió la última final del Mundial, marcando en la prórroga para que España se impusiera 1-0 a la Argentina de Lionel Messi en East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos).

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Ideal para el juego del PSG

Más allá de la relación personal que hay entre Ferran Torres y el entrenador Luis Enrique, quien es suegro del delantero, el estilo de juego del atacante encaja perfecto con el estilo del Paris Saint Germain. Lo que menos busca en ofensiva el club francés es un goleador, sino que su interés pasa por encontrar al jugador capaz de asociarse y entrar en el engranaje de juego que ya tiene impregnado el español en el equipo. Esto lo podría hacer Ferran, quien se acostumbró a ser un jugador más de equipo que finalizador.

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¿Cuánto pagará el PSG por Ferran Torres?
El Paris Saint-Germain pagaría casi 50 millones de euros por Ferran Torres. Según la información publicada, el acuerdo entre PSG y Barcelona está prácticamente cerrado y solo faltan trámites burocráticos, legales y el reconocimiento médico.
¿Por cuántos años firmaría Ferran Torres con el PSG?
Ferran Torres firmaría un contrato de cinco años con el Paris Saint-Germain, de acuerdo con las informaciones citadas en la noticia.
¿Cuántos goles marcó Ferran Torres con el Barcelona?
Ferran Torres marcó 40 goles en 94 partidos durante las dos últimas temporadas con el Barcelona, según los datos incluidos en la noticia. Su salida supondría una baja importante para el ataque azulgrana.

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