El inesperado giro en la historia del voluntario al que le robaron la moto mientras rescataba sobrevivientes en Pereira

Un voluntario denunció el robo de su moto en Pereira, una de las ciudades más afectadas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes. Sin embargo, su historia dio un giro en las últimas horas. En el video se ve a Samuel Montoya, rescatista voluntario. “Llevo desde el lunes trabajando, ayudando a rescatar personas. Me concentré en rescatar a una persona que está atrapada. Cuando amaneció, vengo a buscar mi moto y no está, no sé en qué momento se la llevaron”, dice. Luego, agrega: “Me parece muy deshonesto de las personas que a alguien que le esté tratando de ayudar a los demás le hagan eso. Con esa moto me muevo para todo lado”. Posteriormente, da sus datos personales para que lo contacten en caso de tener información. Le puede interesar: “Estoy donde me toque, lo más importante es ayudar”: el duro trabajo de los rescatistas que no da tregua en Pereira

Redes sociales y personalidades reaccionan y proponen una “Vaki” de apoyo

La escena generó reacciones en redes sociales. Por ejemplo, el periodista Daniel Samper Ospina comentó: “esta moto tiene que aparecer, debería ser cruzada nacional...”. Ante eso, respondió la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño, quien mencionó una “Vaki” —una plataforma para recolectar plata digitalmente— para ayudarle. “Si todos ayudamos, se puede”, dijo López.

Otra gente también se ofreció a ayudarle, incluidos diferentes influenciadores. Conversó con uno, conocido como “El Paisa”, a quien le dijo que lo “estaban extorsionando” para devolverle su moto. “Si la quiere recuperar, mande un millón a esta cuenta y se la dejo en tal parte. Pero si da la plata, no quiero problemas con usted”, habría dicho quien llamó. Montoya le dijo, según contó, “quédese con esa moto, disfrútela”.

El rescatista declina donaciones individuales y promueve recolección para damnificados

Luego, Montoya envió un mensaje explicando su situación y diciendo que, por el momento, priorizará otro tipo de gestiones para ayudar a damnificados del terremoto. “Quería darles las gracias a las personas que han estado escribiéndome o preguntando por mí. No había hecho ningún video porque estaba todavía muy en shock. Estaba bajo una casa y que usted salga y no encuentre su transporte... yo me sentí muy mal porque hay personas que se aprovechan de las situaciones para hacer el mal”, narró Montoya. Después, dijo: “Yo estoy bien, gracias a Dios. Todavía no he recibido ninguna moto de nadie porque ya hay una persona que quiere hacer una labor conmigo. Sería avaricioso de mi parte recibir de muchas partes”.

A renglón seguido, invitó a donar por las víctimas del terremoto. “Voy a dejarles un Vaki, para que hagan depósito, porque haré una recolecta para las personas afectadas. Posiblemente consiga una moto o recupere mi moto; (por eso) para las personas que quieran ayudar a las personas afectadas, les agradecería con toda el alma. Acá en Pereira necesitamos mucha ayuda”, agregó. Entonces, todo parece indicar que esta historia será desarrollándose y que irá más allá del robo de la moto de Montoya. Para él, recuperarla parece haber pasado a un segundo plano, al menos por el momento. Lea más: Grupo Argos y Nicky Jam donarán $13.000 millones para reconstruir viviendas

Balance oficial de emergencia y cerco de seguridad en el centro de Pereira

En el último balance de la Alcaldía de Pereira, publicado en la mañana de este 13 de agosto, el Puesto de Mando Unificado reportó 259 personas heridas, 260 reportadas como desaparecidas, 260 rescatadas, 93 fallecidas, 66 edificaciones con colapso total, 7 centros de salud y 60 centros educativos afectados y 15 animales rescatados.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas de la capital de Risaralda, y se presenta un cerco de emergencia desde la Carrera 4 hasta la Carrera 10, entre la Calle 14 y la Calle 28. La Alcaldía comunicó que la decisión se tomó “por la seguridad de todos los ciudadanos y para facilitar las labores de los equipos de emergencia”.

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