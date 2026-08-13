El inesperado giro en la historia del voluntario al que le robaron la moto mientras rescataba sobrevivientes en Pereira

Un voluntario denunció el robo de su moto en Pereira, una de las ciudades más afectadas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes. Sin embargo, su historia dio un giro en las últimas horas.
En el video se ve a Samuel Montoya, rescatista voluntario. “Llevo desde el lunes trabajando, ayudando a rescatar personas. Me concentré en rescatar a una persona que está atrapada. Cuando amaneció, vengo a buscar mi moto y no está, no sé en qué momento se la llevaron”, dice.
Luego, agrega: “Me parece muy deshonesto de las personas que a alguien que le esté tratando de ayudar a los demás le hagan eso. Con esa moto me muevo para todo lado”. Posteriormente, da sus datos personales para que lo contacten en caso de tener información.
Le puede interesar: “Estoy donde me toque, lo más importante es ayudar”: el duro trabajo de los rescatistas que no da tregua en Pereira