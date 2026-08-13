Startup paisa Erco Energía levanta US$129 millones para acelerar la energía solar

Erco Energía anunció el cierre de una ronda de inversión Serie C por US$129 millones. El capital fortalecerá la capacidad de la compañía para desarrollar y construir proyectos de energía en distintas regiones del país. La operación se ubica entre las mayores rondas de equity (capital) anunciadas por una empresa colombiana en 2026. Así las cosas, el monto confirma a la energía como uno de los sectores más atractivos para la inversión en el país. Lea más: Boom en el país de minigranjas solares: crecieron más de 3.600% en solo tres años, pero tiene retos

¿En qué se invertirán los US$129 millones?

Los recursos se destinarán a acelerar el desarrollo de proyectos de energía en varias regiones de Colombia. Esos proyectos ampliarán la capacidad instalada de generación distribuida, es decir, la energía solar que se produce cerca de donde se consume, en techos de casas, negocios e industrias. La inversión también aporta a la diversificación de la matriz energética nacional. Colombia depende en gran medida de la hidroelectricidad, y la llegada de más generación solar reduce el riesgo para el sistema cuando bajan los niveles de los embalses.

¿Quiénes son los inversionistas detrás de la ronda?

Cuatro fondos participaron en la operación: Next Utility Ventures, Augment Infrastructure, Norfund y Endeavor Catalyst. Cada uno aporta capital, respaldo institucional y experiencia en el financiamiento de la transición energética en la región. Next Utility Ventures es un fondo de capital privado del programa Ventures EPM, gestionado por Axon Partners Group. Invierte en empresas en etapa de crecimiento relacionadas con la transición energética y su efecto en la prestación de servicios públicos. Augment Infrastructure es una gestora de fondos con sede en Estados Unidos. Se especializa en infraestructura en América Latina y Asia, y acompaña a compañías lideradas por sus fundadores con capital para crecer. Norfund es el Fondo Noruego de Inversión para Países en Desarrollo. Es propiedad del Gobierno de Noruega y financiado por este. Invierte para crear empleo, mejorar vidas y apoyar la transición hacia cero emisiones netas, y es la principal herramienta de Noruega para fortalecer el sector privado en países en desarrollo y reducir la pobreza. Endeavor Catalyst es el fondo de coinversión de Endeavor. Invierte exclusivamente en empresas lideradas por emprendedores Endeavor y sostiene las operaciones de largo plazo de la organización de forma alineada con su misión. Puede conocer: Las 10 empresas de Colombia que más inversión recibieron en 2025, según KPMG

La empresa acompaña a hogares, empresas e industrias en su transición hacia un modelo de energía limpia, económica y digital.

Lo que dice Erco Energía sobre la operación

La compañía enmarca la ronda como una apuesta por el país: invertir en energía impulsa el crecimiento económico y social de Colombia. Erco asume su papel de constructor de infraestructura convencido de que el desarrollo energético genera empleo y dinamiza las regiones. Luis Fernando Gómez, gerente financiero de Erco Energía, señaló que la operación reafirma el propósito de la organización de ser “un vehículo de crecimiento y prosperidad energética para Colombia, un país con un enorme potencial en energía”. Según Gómez, con estas inversiones la compañía podrá continuar construyendo infraestructura, sostenibilidad y crecimiento para la nación y los colombianos.