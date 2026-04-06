Así va el sobrevuelo de la parte oculta de la Luna del Artemis 2

Cinco bloques de observación tendrán los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en su paso por las zonas de la Luna solo vistas en años anteriores mediante imágenes tomadas por satélites. Hubo un momento muy emotivo cuando comenzó este sobrevuelo. La tripulación propuso designar dos cráteres hasta ahora sin nombre: uno en honor a su apodo para la nave espacial: “Integrity”. Propusieron un segundo nombre, “Carroll”, para otro cráter, que pidieron que fuera bautizado en honor de la difunta esposa del comandante de la misión Reid Wiseman quien murió de cáncer en 2020. “Es un punto brillante en la Luna”, dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. “Y nos gustaría llamarlo Carroll”. Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio. Hubo lágrimas entre ellos, un momento muy emocionante. “Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias”, dijo Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.

Comenzó el sobrevuelo a la parte oculta de la Luna

Los astronautas se dividieron en dos grupos, el primero fueron Wiseman y Hansen, ventanas 2 y 3, quienes tomaban fotos, hacían anotaciones en su portátil y enviaban grabaciones de audio describiendo depósitos oscuros, cráteres y formas, puro trabajo de observación inicialmente. En otra ventana se encontraban Glover y Koch. Puede leer: Artemis II rompe el récord de distancia de Apolo 13 y se convierte en la misión que más lejos ha viajado desde la Tierra Hay un momento en esta observación en que esperan ver a la Luna y la Tierra en el mismo plano. En las descripciones hablan bastante de albedos, que es la capacidad de una superficie para reflejar la radiación solar, medida como la fracción de luz que rebota frente a la que recibe. Los astronautas están haciendo las comparaciones topográficas entre el polo Norte y el polo Sur de la Luna. “Hay un bonito cráter en el polo Sur, con bastante cambio de elevación, sombras irregulares a 90 grados, un cambio distintivo en las sombras indicando o una pared muy alta o un cráter muy profundo”, fueron algunas palabras de Victor mientras iba describiendo.