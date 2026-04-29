Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

Así es el programa que llevará a niñas latinoamericanas al centro espacial de la NASA

Un programa liderado por la Fundación She Is permitirá que niñas de distintos países de América Latina se formen en ciencia y tecnología y, en algunos casos, vivan una experiencia directa en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Conozca de qué se trata.

    El programa Ella Es Astronauta busca acercar a niñas latinoamericanas al mundo de la ciencia, la tecnología y la exploración espacial. FOTO: Fundación She Is.
Andrea Lara
hace 2 horas
No existe un ser humano que no haya soñado alguna vez con viajar al espacio, ponerse un traje de astronauta o conocer de cerca cómo funciona la NASA.

Ahora, para cientos de niñas latinoamericanas, esa idea puede dejar de ser una fantasía. La Fundación She Is anunció una alianza con Space Academy Camp para fortalecer el programa Ella Es Astronauta, una iniciativa que busca acercar a jóvenes de contextos vulnerables al mundo de la ciencia, la tecnología y la exploración espacial.

Gracias a este acuerdo, varias participantes podrán viajar al Kennedy Space Center, en Orlando, y vivir una inmersión académica inspirada en los entrenamientos espaciales de la NASA. La experiencia incluirá simulaciones, actividades prácticas y encuentros alrededor de áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—.

La llamada “Misión Latam 2026” reunirá durante cuatro meses a 200 niñas de países como Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y República Dominicana.

Al final del proceso, 20 de ellas serán seleccionadas para viajar a Florida con todos los gastos cubiertos. Allí podrán participar en simulaciones de gravedad cero, conocer instalaciones de entrenamiento espacial y recorrer algunos de los lugares donde se desarrollan proyectos de exploración de la NASA.

Más allá del componente tecnológico, el proyecto busca abrir oportunidades para niñas que viven en regiones apartadas o en condiciones difíciles. Varias de las jóvenes que han pasado por el programa provienen de departamentos como Amazonas, Guaviare, Putumayo, Vichada o Caquetá, territorios donde el acceso a formación científica suele ser limitado.

Algunas participantes podrán viajar al Centro Espacial Kennedy de la NASA y vivir una experiencia similar al entrenamiento de astronautas. FOTO: Fundación She is.

Según la fundación, la experiencia también ha servido para impulsar proyectos educativos y personales. Algunas beneficiarias lograron obtener becas universitarias en carreras como Biotecnología, Electrónica o Geociencias después de participar en las misiones.

“Queremos que en el lugar donde despegan cohetes también despeguen sueños e historias de vida”, explicó Leidy Martínez, directora ejecutiva de la fundación.

El programa nació como una estrategia para reducir la brecha de género en áreas STEM. En Colombia, por ejemplo, solo una pequeña parte de las mujeres que ingresan a la educación superior elige carreras relacionadas con ciencia y tecnología. Frente a eso, Ella Es Astronauta intenta mostrar referentes y experiencias que acerquen a más niñas a esos campos.

Hasta ahora, las participantes han desarrollado cientos de proyectos enfocados en resolver problemas de sus propias comunidades mediante pequeños prototipos e iniciativas tecnológicas. Además, muchas de ellas replican lo aprendido en talleres y charlas en sus municipios.

La fundación también anunció la creación de Artemis, una modalidad dirigida a familias que puedan pagar este tipo de experiencias educativas. Parte de esos recursos servirá para financiar la participación de niñas en situación de vulnerabilidad y ampliar el alcance del programa en América Latina.

