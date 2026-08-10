Por qué la ciencia todavía no es capaz de predecir terremotos

Uno de los desastres naturales más temidos por las personas son los terremotos. A diferencia de otros fenómenos como los huracanes o las erupciones volcánicas, se producen casi sin avisar, duran pocos minutos y tienen la capacidad de causar una gran destrucción.
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A raíz del sismo que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones que pronostican que en las próximas horas se producirán nuevas réplicas de igual o menor magnitud.
Eso es falso. Como ha explicado el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de Medellín en X, los sismos son impredecibles y lo mejor en estos casos es abstenerse de difundir información falsa para no aumentar el temor entre las personas.
Lo mismo dijo Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad nacional encargada de monitorear en tiempo real el riesgo de desastres naturales en el país, en la declaración en video que publicó esta institución sobre el sismo que ha causado afectaciones en Quibdó, Cali, Armenia, Manizales y Pereira, entre otros municipios.