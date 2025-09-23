Artemis II: la primera misión tripulada a la Luna en 50 años ya tiene fecha

Cincuenta años después del último Apolo, Estados Unidos se prepara para volver más allá de la órbita terrestre, pues en la mañana de este 23 de septiembre la Nasa confirmó que Artemis II, su primera misión tripulada del programa homónimo, despegará entre febrero y abril de 2026 con cuatro astronautas a bordo de la nave Orion en un viaje de diez días alrededor de la Luna.

La misión marcará el regreso de astronautas al espacio profundo, algo que no ocurre desde 1972. La cápsula Orion, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS) de 98 metros de altura, despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Tras realizar maniobras iniciales en órbita terrestre, pondrá rumbo al satélite natural, al que se acercará hasta unos 7.000 kilómetros. Durante el trayecto, se pondrán a prueba los sistemas de soporte vital, comunicaciones y navegación, además del escudo térmico de Orion en su reentrada a la Tierra, considerado el momento más crítico.

La tripulación está integrada por cuatro perfiles destacados: Reid Wiseman, comandante y exmiembro de la Estación Espacial Internacional; Victor Glover, piloto con experiencia en la misión Crew-1 de SpaceX; Christina Koch, ingeniera que ostenta el récord femenino de permanencia en órbita con 328 días; y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, quien se convertirá en el primer astronauta de su país en volar hacia la Luna.