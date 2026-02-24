Nació el primer bebé tras el trasplante del útero de una donante fallecida: “Es un milagro”

El sueño de ser mamá nunca se vio frustrado. Durante el pasado mes de diciembre de 2025, el Hospital Queen Charlotte y Chelsea de Londres fue el escenario de un hito médico sin precedentes en el Reino Unido. Le puede interesar: Reino Unido: exigen publicar documentos del nombramiento de Andrés como representante comercial Hugo Powell, un bebé de 3.1 kilos, llegó al mundo mediante cesárea, convirtiéndose en el primer hijo de una mujer nacida sin útero que logra gestar gracias a un órgano procedente de una donante fallecida.

Su madre, Grace Bell, residente en el sur de Inglaterra, es la primera participante con éxito del programa de investigación financiado por la organización benéfica Womb Transplant UK. Bell sufre el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, que afecta a unas 5.000 mujeres en el país. Nació sin útero y, aunque no tenía menstruación, sí producía ovarios normales, pero a los 16 años le dijeron que no podría gestar a su propio bebé.

El programa se basa en el trasplante de útero para mujeres que nacen sin él o no pueden tener hijos. FOTO: Womb Transplant UK

Este proyecto, que contempla un total de 10 trasplantes, busca ofrecer alternativas reproductivas a mujeres con factores absolutos de infertilidad uterina. El equipo médico responsable estima que Hugo representa el tercer nacimiento en Europa bajo esta modalidad de donación cadavérica. En agradecimiento al líder de esta iniciativa, Grace y su pareja, Steve Powell, nombraron al niño Hugo Richard, en honor al profesor Richard Smith, fundador del programa de trasplantes.

La gratitud hacia la donante anónima: 25 años de innovación médica

Para Grace Bell, la posibilidad de dar a luz era un escenario inexistente hasta su ingreso en el protocolo clínico. Tras la exitosa intervención y el posterior nacimiento, la madre expresó el impacto personal de la donación. “No tengo palabras para agradecerles lo suficiente a mi donante y a su familia. Su generosidad hacia una completa desconocida es la razón por la que he podido cumplir el sueño de mi vida de ser madre. Espero que sepan que mi hijo siempre recordará su increíble don y el milagro que lo trajo al mundo”, expresó a la BBC.

Grace Bell junto a su esposo y su pequeño Hugo. FOTO: Womb Transplant UK

Este logro no es un hecho aislado. Se produce solo diez meses después de que Grace Davidson protagonizara el primer nacimiento en el país tras un trasplante de útero de donante vivo (cedido por su hermana Amy). Ambos casos consolidan la posición del Reino Unido en la medicina reproductiva de vanguardia. Según la fundación de los Hospitales Universitarios de Oxford, estos resultados son el fruto de “más de 25 años de investigación e innovación pioneras en la que han participado numerosos expertos, hospitales y organizaciones”.