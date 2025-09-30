Científicos colombianos participan en el hallazgo de un disco protoplanetario inusual

En el corazón de la Nebulosa de la Langosta, una región de formación estelar ubicada a 5.500 años luz de la Tierra, los astrónomos encontraron algo que no encaja con los manuales. Allí, donde nacen nuevas estrellas, un disco de gas y polvo, se reveló una química inesperada: abundancia de dióxido de carbono y escasez de agua. El objeto, catalogado como XUE 10, fue observado con el Telescopio Espacial James Webb (JWST) y analizado por el consorcio internacional XUE (eXtreme UV Environments), en el que participa la Universidad de Antioquia.
El hallazgo es llamativo porque contradice lo que se esperaba, pues en ese objeto, con una masa un poco mayor que la del Sol, debería haber señales claras de agua. Sin embargo, los espectros captados muestran que el oxígeno se encuentra ligado al carbono en forma de CO₂.
“Normalmente los discos protoplanetarios son ricos en agua, porque el agua es la tercera molécula más abundante del universo”, le explicó a EL COLOMBIANO Pablo Cuartas Restrepo, doctor en Física y docente de la UdeA. “Por eso resulta raro que no la veamos en este caso. Puede ser que la radiación intensa haya roto esas moléculas o que el agua esté escondida en regiones más profundas del disco, donde la luz no nos permite detectarla”.