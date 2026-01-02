Alza de 23% del salario mínimo enciende alertas del Carf: aumentará el déficit fiscal y presionará la deuda pública

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) encendió las alarmas sobre las consecuencias económicas del reciente incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional. Según un informe preliminar de la entidad, el ajuste del 23% para 2026 generará una presión significativa sobre las finanzas del país, dificultando el cumplimiento de las metas de ajuste fiscal. Puede leer: Petro defiende alza del 23% del salario mínimo para 2026 y anuncia desindexación de precios por decreto Las estimaciones del Carf indican que esta medida incrementará el déficit fiscal en, al menos, $5,3 billones (0,3% del PIB) durante 2026. Esta cifra se elevaría a los $8 billones (0,4% del PIB) anuales a partir de 2027, lo que deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública en un momento de fragilidad económica.

Un incremento sin precedentes en la economía

Históricamente, el salario mínimo en Colombia ha crecido un promedio de 1,2 puntos porcentuales por encima de la inflación durante las últimas dos décadas. Sin embargo, el aumento del 23% decretado para 2026 representa un crecimiento real del 18,5%, una cifra que, según el Carf, desborda ampliamente los estándares históricos y los presupuestos previamente trazados. Entérese: Sube el salario mínimo para 2026: ¿qué pensiones aumentan 23% y cuáles no en Colombia? Este desfase financiero se fundamenta en que los cálculos presupuestales iniciales del Gobierno proyectaban un incremento del salario mínimo de apenas el 7,1%. La diferencia entre lo presupuestado y lo decretado es la que genera el hueco fiscal que hoy analiza el Carf.

Impacto en pensiones y nómina estatal para 2026

El Carf identificó que el gasto público se verá afectado principalmente a través de dos canales directos: Sistema de pensiones: el gasto en pensiones del Régimen de Prima Media (RPM) que se sitúan en el rango de uno a dos salarios mínimos (donde se encuentra entre el 70% y 80% de los pensionados) aumentará en $4,7 billones. Esto incluye el efecto neto entre el mayor pago de mesadas y el aumento en las cotizaciones de los afiliados. Funcionarios públicos: se estima que existen 191.400 servidores públicos que devengan un salario mínimo. El ajuste de sus salarios, considerando 13,5 mesadas anuales, representará un costo adicional de $0,6 billones respecto a lo planeado en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Menor recaudación de impuestos y riesgos de mediano plazo

Pero el impacto no solo se sentirá en el gasto, sino también en los ingresos del Estado. Vea aquí: Con alza del salario mínimo y tasas hipotecarias altas, ¿qué pasará con la compra de vivienda en 2026? El Comité prevé que, a partir de 2027, el recaudo del impuesto de renta corporativo podría reducirse en unos $2,7 billones. Esto se debe a que el aumento de los costos laborales reduce el margen de utilidad de las empresas, aunque el efecto podría ser ligeramente menor si el consumo interno se ve estimulado por el mayor poder adquisitivo.

Adicionalmente, existen factores que el Carf aún no ha podido cuantificar por falta de información, pero que sugieren un riesgo mayor: Rentas vitalicias: según el Decreto 036 de 2015, el Gobierno debe cubrir el faltante financiero de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) cuando el salario mínimo sube por encima de la inflación y la productividad. Costos de servicios: el aumento impactará directamente los contratos de vigilancia, aseo y otros servicios estatales indexados al mínimo. Efecto faro: el salario suele ser el parámetro base para las negociaciones salariales de otros funcionarios públicos y de las futuras discusiones para el año 2027. Relacionado: Salario mínimo 2026: alza de 23,7% mejora ingresos, pero encarece servicios básicos, alimentos, créditos y salud

Un escenario de emergencia económica

El Comité enfatizó que este impacto se da en un contexto de alta fragilidad fiscal y bajo una declaratoria de emergencia económica. La dificultad para retornar a la senda de ajuste de la Regla Fiscal, advirtió la entidad, pone en entredicho la capacidad del país para administrar su deuda de manera sostenible en los próximos años.

El Carf también señaló que estas estimaciones son parciales y podrían revisarse al alza a medida que se disponga de mayor información sobre el comportamiento del empleo formal y la aplicación de los mecanismos de cobertura.

