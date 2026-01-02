Alza de 23% del salario mínimo enciende alertas del Carf: aumentará el déficit fiscal y presionará la deuda pública

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) encendió las alarmas sobre las consecuencias económicas del reciente incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.
Según un informe preliminar de la entidad, el ajuste del 23% para 2026 generará una presión significativa sobre las finanzas del país, dificultando el cumplimiento de las metas de ajuste fiscal.
Las estimaciones del Carf indican que esta medida incrementará el déficit fiscal en, al menos, $5,3 billones (0,3% del PIB) durante 2026. Esta cifra se elevaría a los $8 billones (0,4% del PIB) anuales a partir de 2027, lo que deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública en un momento de fragilidad económica.