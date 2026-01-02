Anla multó por $753 millones a Hidroituango por presuntos daños ambientales

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le impuso a Hidroituango una multa de $753 millones por presuntamente incurrir en daños ambientales.

La decisión fue informada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en un reporte a la Superintendencia Financiera, advirtiendo no estar de acuerdo con la decisión y anticipando acciones judiciales para revertirla.

En el comunicado, la compañía reseñó que la medida quedó formalizada desde el pasado 17 de diciembre de 2025 vía resolución, pero que fue notificada a la empresa el pasado 30 de diciembre.