¿Qué busca el Gobierno Petro con el golpe a la rectoría y la liberación de recursos a la UdeA?

¿Dónde estaba la plata del Gobierno Nacional para la Universidad de Antioquia? Ese es el gran interrogante que surgió después de que hasta el último día del año se amarraron los recursos para la alma máter, los cuales fueron liberados mediante una resolución firmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Con estos dineros se pudo garantizar el pago a los trabajadores, los cuales presentaban retrasos.
Mediante la resolución 3490 del 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda destinó $70.000 millones, que quedaron disponibles para que la institución pueda operar y responder por aquellas obligaciones retrasadas al final de 2025.
La entrega de estos recursos coincide con la determinación del Ministerio de Educación de remover unilateralmente al rector John Jairo Arboleda, con el argumento de que este no había mejorado la situación de la cartera, como se lo habían ordenado a mediados de año. Lo reemplazaron por Héctor Iván García García, quien es docente de tiempo completo de la alma máter desde 1995.