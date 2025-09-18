Conjunción de la Luna, Venus y Régulo: cómo y cuándo ver el espectáculo del 19 de septiembre

¿Qué se verá en el cielo?

Una conjunción ocurre cuando varios cuerpos celestes parecen alinearse en el firmamento debido a la perspectiva desde la Tierra. En este caso, la Luna en fase menguante se ubicará muy cerca del planeta Venus, el más brillante del cielo nocturno, y de Régulo, la estrella principal de la constelación de Leo. Aunque en realidad están separados por millones de kilómetros, desde la superficie terrestre se percibirán agrupados en una zona reducida del cielo.

De acuerdo con Star Walk, “ trío formará un triángulo compacto en la constelación de Leo, con una luna apenas iluminada al 5%, Venus brillando con magnitud de -3,9 y Régulo como un punto de luz más tenue de magnitud 1,4”. En algunos países incluso será posible ver un evento adicional: la ocultación de Venus por la Luna, cuando el satélite natural lo cubrirá por unos minutos antes de que reaparezca. Esta fase especial será visible en regiones de África, Europa, Asia y América del Norte.

Cómo y dónde observar la conjunción

La Nasa recomienda ubicar un sitio despejado hacia el este, lejos de la contaminación lumínica, para aprovechar la visibilidad del evento. Aunque no es necesario contar con equipos especializados, el uso de binoculares o telescopios puede mejorar la experiencia al resaltar la textura de la luna creciente y los detalles de Venus. Entérese de más: Calendario lunar septiembre 2025 En las ciudades con alta luminosidad artificial, como Medellín, Ciudad de México o Madrid, los expertos sugieren acudir a parques, miradores o zonas rurales cercanas para captar mejor el fenómeno. Las condiciones meteorológicas serán determinantes: un cielo despejado garantizará la observación óptima. Asimismo, para quienes deseen registrarlo en imágenes, la astrofotografía básica con cámaras digitales o incluso teléfonos móviles puede capturar la alineación siempre que se use trípode y se aproveche la llamada “hora azul”, justo antes del amanecer.

Un evento con valor científico y otros hitos astronómicos

Este trío celeste no se repetirá en las mismas condiciones en varios años, lo que le otorga un carácter único, pues si bien es cierto que las conjunciones entre la Luna y Venus son frecuentes, también lo es, tal y como lo señala la Nasa, que la presencia simultánea de una estrella brillante como Régulo eleva la relevancia del evento.