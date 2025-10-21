Los cometas Lemmon y SWAN se acercan a la Tierra: cuándo y cómo verlos desde Colombia este octubre

El cielo colombiano se prepara para un encuentro inusual. En la misma semana, dos cometas —el C/2025 A6 Lemmon y el C/2025 R2 SWAN— cruzarán el firmamento nocturno y alcanzarán su punto más cercano a la Tierra. Será una oportunidad poco frecuente para observar a simple vista estos viajeros helados que, desde los confines del sistema solar, regresan después de siglos de ausencia. Entre el 20 y el 21 de octubre, ambos astros brillarán con intensidad suficiente para ser vistos sin telescopio, siempre que el cielo esté despejado y lejos de la contaminación lumínica.

El primero en aparecer será SWAN, descubierto en septiembre de este año por el astrónomo aficionado ucraniano Vladimir Bezugly a través del instrumento Solar Wind ANisotropies (SWAN), instalado en el observatorio solar SOHO, una misión conjunta de la Nasa y la Agencia Espacial Europea (ESA). Su paso más cercano ocurrirá el 20 de octubre, a unos 38 millones de kilómetros de la Tierra. Desde el hemisferio sur será más fácil de distinguir, aunque en Colombia podrá observarse brevemente al caer la noche, sobre el horizonte suroeste, con ayuda de binoculares o cámaras con exposición prolongada.

Un día después, el Lemmon tomará el relevo. Descubierto en enero desde el Observatorio Mount Lemmon, en Arizona, este cuerpo celeste se aproximará a unos 88 millones de kilómetros de la Tierra el 21 de octubre. Su brillo, cada vez más intenso a medida que se acerca al Sol, lo convertirá en el cometa más visible del año para el hemisferio norte. En Colombia podrá observarse poco antes del amanecer, hacia el noreste, y también en las semanas siguientes al atardecer, cuando su cola verdosa se extienda como una pincelada de luz sobre el horizonte.