Particulares abrieron paso en puente colapsado en Urabá y estarían hasta cobrando

Una nueva polémica surgió en torno a la vía que conecta a Urabá con Córdoba y donde hace pocas semanas las lluvias destruyeron el principal acceso de miles de comunidades, un puente ubicado sobre el río Mulatos, en el corregimiento El Mellito, que conectaba a ambos territorios.
Recientemente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) advirtió sobre algunos riesgos que se están presentando por personas inescrupulosas que estarían dando un uso no autorizado del antiguo puente, luego de evidenciar que particulares realizaron intervenciones para habilitar el paso de vehículos y motocicletas por esta estructura que actualmente no cuenta con evaluación técnica ni autorización para el tránsito.
El pronunciamiento se da luego de las emergencias que reportó Urabá el pasado 3 de febrero, donde miles de familias resultaron damnificadas, hecho que obligó al cierre total del corredor vial y que dejó incomunicado este punto estratégico para la movilidad en la región.
Desde entonces, el tránsito vehicular permanece suspendido mientras las autoridades avanzan en soluciones provisionales para restablecer la conectividad.
