Particulares abrieron paso en puente colapsado en Urabá y estarían hasta cobrando

Una nueva polémica surgió en torno a la vía que conecta a Urabá con Córdoba y donde hace pocas semanas las lluvias destruyeron el principal acceso de miles de comunidades, un puente ubicado sobre el río Mulatos, en el corregimiento El Mellito, que conectaba a ambos territorios. Recientemente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) advirtió sobre algunos riesgos que se están presentando por personas inescrupulosas que estarían dando un uso no autorizado del antiguo puente, luego de evidenciar que particulares realizaron intervenciones para habilitar el paso de vehículos y motocicletas por esta estructura que actualmente no cuenta con evaluación técnica ni autorización para el tránsito. El pronunciamiento se da luego de las emergencias que reportó Urabá el pasado 3 de febrero, donde miles de familias resultaron damnificadas, hecho que obligó al cierre total del corredor vial y que dejó incomunicado este punto estratégico para la movilidad en la región. Desde entonces, el tránsito vehicular permanece suspendido mientras las autoridades avanzan en soluciones provisionales para restablecer la conectividad. Le puede interesar: Tres puentes colapsaron en Urabá por las fuertes lluvias y dejaron a miles de personas incomunicadas

Irregularidades encontradas por el Invías

Según el informe oficial, durante una verificación realizada el 7 de marzo de 2026 se constató que particulares realizaron trabajos de adecuación en los accesos al antiguo puente con el objetivo de permitir el tránsito de vehículos. Estas intervenciones incluyeron la conformación de material para facilitar el paso y, además, el cobro de dinero a los usuarios que utilizan esta ruta improvisada. Frente a esta situación, Invías reiteró el llamado a la comunidad para abstenerse de utilizar este paso, al considerar que la estructura podría representar un alto riesgo para la seguridad de quienes intenten cruzarla. La entidad recordó que el puente ya había presentado fallas estructurales desde 2010 asociadas a procesos de socavación, por lo que actualmente se desconoce su estado real y su utilización podría derivar en accidentes. Paralelamente, el Gobierno nacional avanza en la instalación de un puente modular provisional que permita restablecer el tránsito en condiciones seguras. Esta intervención es liderada por el Ministerio de Transporte a través de Invías y se desarrolla en articulación con la Gobernación de Antioquia. Entérese: Tras emergencia por lluvias, trasladan puente metálico para restablecer el paso en San Juan de Urabá Las obras para esta solución temporal se encuentran actualmente en la fase de construcción de cimientos, etapa previa al montaje de la estructura metálica que permitirá habilitar nuevamente la circulación de vehículos en el corredor afectado. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, incluso confirmó que los equipos ya se encuentran en el territorio y que la prioridad es restablecer la movilidad cuanto antes en el Urabá antioqueño. “Los equipos ya están en territorio y el puente va en camino. Nuestra prioridad es recuperar la movilidad cuanto antes, proteger el abastecimiento de alimentos y respaldar la economía local”, afirmó Rojas. El puente metálico que se piensa instalar tiene una longitud aproximada de 48 metros y capacidad para soportar hasta 52 toneladas. Inicialmente, operará a un solo carril con paso controlado, mientras avanzan las obras de cimentación y adecuación de apoyos para una solución estructural permanente. El equipo técnico de Invías incluso ya realizó la inspección en terreno y determinó que esta alternativa es la opción más rápida y segura para mitigar el impacto de la emergencia. El Ministerio de Transporte indicó que hará seguimiento permanente al traslado, montaje y puesta en operación del puente, con el objetivo de garantizar celeridad y rigor técnico en cada fase del proceso.

Alcaldía de Necoclí se pronuncia