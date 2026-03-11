Revelaron la causa de muerte de joven que se lanzó en tobogán extremo en Norte de Santander: ¿accidente o negligencia?

Un trauma intracraneal y un trauma torácico abdominal cerrado fueron las causas exactas que provocaron la muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, luego de haberse lanzado por un tobogán extremo en un lugar turístico en la tarde-noche del pasado jueves 5 de marzo.
Le puede interesar: Impacto fatal: joven de 28 años perdió la vida en un tobogán extremo en Norte de Santander
Así lo confirmó recientemente Medicina Legal tras los estudios forenses realizados luego del accidente en el establecimiento llamado “Entre Flores”, en Chinácota, Norte de Santander, donde la mujer salió disparada de esta atracción tras perder el control en una curva.