Este es el chip cerebral del tamaño de un arándano con el que quieren tratar la depresión

Este lunes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos –la entidad pública encargada de regular los medicamentos y dispositivos médicos– le dio luz verde al estudio en humanos de Motif Neurotech, empresa tecnológica que se dedica a crear interfaces cerebro-computador para mejorar la salud mental. La investigación se llama RESONATE y el nombre del chip es Motif DOT XCS. Este implante está pensado para colocarse en el cráneo y, desde allí, enviar patrones a la red ejecutiva central, que es un sistema del cerebro que ayuda a concentrarse, tomar decisiones, controlar pensamientos y planear. Lea aquí: Dietas antiinflamatorias podrían reducir la depresión Cuando esta red está poco activa, pueden aparecer síntomas como dificultad para enfocarse, pensamientos negativos persistentes o falta de motivación. Los “patrones” que emite el DOT buscan reactivar ese sistema y así reducir estos problemas. Su instalación se podrá realizar mediante una pequeña cirugía ambulatoria que no dura más de 20 minutos. Para activarlo, lo único que tendrían que hacer los pacientes es colocarse una gorra que envía una señal para que comience a suministrarse la terapia indicada por el profesional de la salud. Las sesiones de estimulación, previstas para durar aproximadamente 30 minutos, podrían ofrecer alivio en tan solo cinco días. Además, uno de los beneficios del DOT es que los pacientes podrían recibir terapia de estimulación cerebral sin tener que salir de sus casas. “Con esta terapia buscamos lograr un equilibrio óptimo entre efectividad y no invasividad. La capacidad del dispositivo para estimular y abordar circuitos cerebrales disfuncionales, evitando el contacto directo con el cerebro, podría conducir a una mejora segura y duradera de los síntomas, en un formato aceptable para los pacientes”, explicó Sunil Sheth, profesor asociado de neurología en la Universidad de UTHealth Houston y cofundador de Motif, en un comunicado sobre la aprobación del estudio por la FDA.

¿Qué hay detrás del chip cerebral para tratar la depresión?

El DOT fue diseñado para ofrecer una alternativa a la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), una terapia desarrollada en la década de 1980 que consiste en el uso de campos magnéticos para estimular las células nerviosas. Este tratamiento está indicado para pacientes diagnosticados con depresión que ya han probado otras alternativas sin obtener resultados en el manejo de la enfermedad. Le recomendamos: Respiración consciente para vivir y decidir mejor, así funciona Justamente, el chip de Motif está pensado para personas que han usado dos o más medicamentos psiquiátricos sin buenos resultados. A esta condición se le conoce como depresión resistente al tratamiento y puede afectar hasta al 30% de los pacientes. Por ejemplo, solo en Estados Unidos casi 3 millones de personas viven con este tipo de depresión, la cual implica un mayor riesgo de suicidio y discapacidad. La idea es que RESONATE se lleve a cabo en ocho de los hospitales y universidades más importantes de Estados Unidos: Baylor College of Medicine, Massachusetts General Brigham, Emory Healthcare, UT Health Houston, University of Iowa, University of Utah Health, New York University y Brain Health Consultants.

El estudio busca comprobar si el chip es seguro y eficaz durante los doce meses posteriores a su instalación. Motif comenzará a reclutar a los participantes este año. La compañía, creada en 2022, utiliza una tecnología patentada desarrollada en la Universidad de Rice por dos de sus fundadores, los bioingenieros Kaiyuan Yang y Jacob Robinson. En 2024, en la revista especializada Science Advances, ambos expertos junto otros colegas publicaron los resultados de la primera prueba en humanos que se hizo del chip. En esa ocasión se utilizó en que estaban siendo sometidos a cirugías neuroquirúrgicas y no con el objetivo de reducir los síntomas de la depresión, sino solo con el de demostrar que el dispositivo tenía la potencia necesaria para activar el tejido cerebral humano. Y lo lograron: al encenderlo, los pacientes movieron sus manos. Además de tratar la depresión resistente al tratamiento, los científicos esperan que el DOT pueda ser probado en el futuro en otros problemas de salud mental, como el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo, la enfermedad de Alzheimer y los trastornos por consumo de sustancias. Le puede interesar: El hombre piensa y la máquina obedece: la historia de Noland Arbaugh, primer humano conectado por Neuralink Motif no es la única compañía que está desarrollando interfaces cerebro-computador. Neuralink, del magnate Elon Musk, creo el implante Telepathy, el cual fue probado en humanos por primera vez en 2024 y que busca que personas con parálisis puedan controlar con su pensamiento dispositivos tecnológicos.

También está Synchron, empresa financiada por Jeff Bezos y Bill Gates que hace chips –los cuales fueron probados en 2022– que permiten que los pacientes puedan realizar tareas como enviar mensajes o manejar un computador solo pensando en moverse. Paradromics es otra de las compañías que está en esta carrera. Actualmente está creando Tempo, un implante prácticamente invisible que analiza la actividad neuronal para dar recomendaciones de tratamiento para afecciones como la ansiedad, la depresión y otros trastornos de salud mental.

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