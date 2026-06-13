El agridulce boom del aguacate Hass: cómo el “oro verde” transformó la economía y la vida en Urrao

Un parqueadero en altura recién construido, con cuatro pisos en total, en la misma cuadra de la estación de policía, no es precisamente una imagen pueblerina; uno podría decir que su presencia refleja la evolución que por cuenta del aguacate hass de exportación ha tenido Urrao, un municipio periférico con ínfulas de ciudad.
Pero ese no es el único indicador del boom económico que se ha derivado en esta parte lejana del Suroeste antioqueño de la producción de la fruta deliciosa que muchos comparan con la mantequilla y otros hasta aseguran que mientras la vean en un plato de comida no les hace falta la carne o el huevo.
Urrao hoy día es el municipio del país qué más produce hass. Basta decir que Antioquia es el departamento de donde más pepas de aguacate salen (38,08% de la producción nacional) y que a su vez de acá deviene el 28,4% de la producción del departamento con poco más de 10.000 toneladas; es decir que es el campeón en productividad, pero también en área sembrada con 2.700 hectáreas y 432 predios dedicados a estas bregas, en tanto que el subcampeón es Sonsón (315 predios) y el podio lo cierra Abejorral (186) según cifras de Corpohass.
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Pocos discuten que este municipio ha tenido un gran dinamismo de cuenta de otros cultivos, lo mismo que de la ganadería y más recientemente del turismo, pero el aguacate de exportación produjo transformaciones fundamentales y ha determinado buena parte de lo que es actualmente.
El boom económico que de allí se ha desprendido puede observarse también en la gran cantidad de carros y motos circulando por las calles –muchos de media y alta gama–, la proliferación de bancos, supermercados, depósitos de materiales, en la consolidación de parcelaciones con todo y piscinas donde reside una clase social alta emergente, y hasta en el crecimiento de la zona de prostitución.
Todo ha sido una reacción en cadena, porque para exportar se requiere pensar con vocación de futuro ya que a diferencia de los otros cultivos que han florecido en la localidad, el hass es perenne, requiere de acuerdos comerciales, certificaciones internacionales y auditorías externas, lo cual lleva a cumplir con requisitos de sostenibilidad financiera, social y ambiental.