Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El motociclista paisa Daniel Fernández acelera y reta los límites en Rumania

El motociclista paisa de 50 años, Daniel Fernández, competirá en el Red Bull Romaniacs, una prestigiosa carrera de enduro. Correrá en una 450 MT Sport de CF Moto.

  • Daniel Fernández ya sabe lo que es subir al podio: fue tercero en el Red Bull Romaniacs. Este año va por el título. FOTO Cortesía
    Daniel Fernández ya sabe lo que es subir al podio: fue tercero en el Red Bull Romaniacs. Este año va por el título. FOTO Cortesía
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

El piloto colombiano Daniel Fernández competirá por segundo año consecutivo en Red Bull Romaniacs, una de las mejores competiciones del motociclismo en la categoría de enduro.

Con 50 años, el oriundo de Medellín quiere repetir el podio conseguido (tercer lugar) el año pasado, cuando participó por primera vez en los montes Cárpatos rumanos. El evento se llevará a cabo del 27 de julio al 1 de agosto. Daniel contará con el apoyo de CF Moto.

Además, Fernández sigue en la lucha por volver a la Isla de Man, lo cual se complica un poco por su edad, pero, mostrando un buen rendimiento en el Grand Prix del circuito inglés, puede clasificar.

EL COLOMBIANO habló con el veterano motociclista acerca de su futura participación en Rumanía y de la manera en la que se mantiene vigente a pesar de los años.

¿Cómo se mantiene un motociclista integral durante 35 años?

“Puedo decir que en muchas cosas sigo siendo novato; siempre intento aprender y prepararme de la forma correcta para cada competición. Agradezco a todos los que me acompañan en estas locuras. Desde 2014, cuando empecé a competir por fuera, recibí el apoyo necesario y eso también motiva a seguir”.

Para su segunda participación en Red Bull Romaniacs, ¿cómo se ha preparado?

“El año pasado fuimos a una carrera que no conocíamos con menos de un mes de preparación. Nos enfrentamos a una competencia que se podía preparar mejor. Este año, la moto fue entregada desde mayo, así que tendremos casi dos meses de preparación, lo que nos ayudará”.

¿Se siente bien físicamente para lo que viene?

“Estamos trabajando mucho en ello, principalmente con la técnica de enduro, que es lo más cercano. También hay que entender que esperamos que la motocicleta responda mejor este año. Así, con un buen estado físico y una mejor moto, esperamos repetir podio, pero en el primer o segundo puesto”.

Cuéntenos un poco de la motocicleta y su relación con CF Moto.

“La CF Moto 450 MT es bicilíndrica, lo cual es un requisito para competir en la categoría de aventura de Romaniacs, creada el año pasado, así que la moto es perfecta. La CF Moto es uno de los patrocinadores de Red Bull Romaniacs y a mí la invitación me la hizo la marca. CF Moto está creciendo en el mundo, incluso mejor que algunas marcas japonesas. Está presente en el campeonato de hard enduro y en Moto2 con el Aspar Team, donde está David Alonso”.

Usted es un piloto integral. ¿Cómo dominó el deporte en todas sus superficies?

“He practicado todas las modalidades desde hace muchos años: motocross, rally, velocidad, enduro, etc. Todas se complementan. Por ejemplo, en Daytona, en marzo de este año, correr en un óvalo era algo nuevo, pero la preparación en otras superficies ayudó”.

Su compañera, la moto, ¿de qué forma la cuida para mantenerla apta para el ritmo de competición?

“Justo hemos trabajado en ello los últimos días. Después de usarla en competición, miramos dónde se golpeó y cómo mejorar la protección del embrague y del cárter. Hay que volverla un tanque de guerra; es nuestra herramienta. Y si llega a pasarle algo a la moto durante la carrera, que sea algo que no afecte el rendimiento, una falla mecánica simple”.

En cuanto al sustento y los patrocinios, ¿cómo se mantendrá para Romaniacs?

“El reconocimiento que tengo como motociclista me ha ayudado. Pero no es pedir por pedir; uno llega con un plan ganador para ambas partes. Los patrocinadores siempre se verán beneficiados; se necesita ser recíproco. Eso sí, uno se sigue costeando con los talleres, pero cada vez es menos lo que sale de mi bolsillo”.

¿Qué sensaciones tiene a un mes y medio del inicio de Romaniacs y cómo se puede seguir su participación?

“Muy bien, físicamente muy fuerte y anímicamente por las nubes. Contento con el reconocimiento de la gente, y eso es muy importante. Pronto iré a probar motos en nuevos lugares y eso es muy gratificante. Estaré en Austria para probar una moto con KTM y después iré a Islandia a ensayar una de Norton. Todos estos años han dado su fruto y eso es lo importante. Estoy en mi cuarto de hora. Este año viajaremos con un equipo audiovisual para mantenerlos informados. Me pueden seguir a través de Instagram; el perfil es danielfernandez18. Ahí estaremos con material diario y transmisiones en vivo al final de cada jornada”.

Lea también: Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari, tras dos años de sequía: lo hizo en el GP de Barcelona

Temas recomendados

Deportes
Deportes extremos
Red Bull
Motociclismo
Motocicletas
Velocidad
Rumania
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos