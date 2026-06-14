El motociclista paisa Daniel Fernández acelera y reta los límites en Rumania

El piloto colombiano Daniel Fernández competirá por segundo año consecutivo en Red Bull Romaniacs, una de las mejores competiciones del motociclismo en la categoría de enduro.

Con 50 años, el oriundo de Medellín quiere repetir el podio conseguido (tercer lugar) el año pasado, cuando participó por primera vez en los montes Cárpatos rumanos. El evento se llevará a cabo del 27 de julio al 1 de agosto. Daniel contará con el apoyo de CF Moto.

Además, Fernández sigue en la lucha por volver a la Isla de Man, lo cual se complica un poco por su edad, pero, mostrando un buen rendimiento en el Grand Prix del circuito inglés, puede clasificar.

EL COLOMBIANO habló con el veterano motociclista acerca de su futura participación en Rumanía y de la manera en la que se mantiene vigente a pesar de los años.

¿Cómo se mantiene un motociclista integral durante 35 años?

“Puedo decir que en muchas cosas sigo siendo novato; siempre intento aprender y prepararme de la forma correcta para cada competición. Agradezco a todos los que me acompañan en estas locuras. Desde 2014, cuando empecé a competir por fuera, recibí el apoyo necesario y eso también motiva a seguir”.

Para su segunda participación en Red Bull Romaniacs, ¿cómo se ha preparado?

“El año pasado fuimos a una carrera que no conocíamos con menos de un mes de preparación. Nos enfrentamos a una competencia que se podía preparar mejor. Este año, la moto fue entregada desde mayo, así que tendremos casi dos meses de preparación, lo que nos ayudará”.

¿Se siente bien físicamente para lo que viene?

“Estamos trabajando mucho en ello, principalmente con la técnica de enduro, que es lo más cercano. También hay que entender que esperamos que la motocicleta responda mejor este año. Así, con un buen estado físico y una mejor moto, esperamos repetir podio, pero en el primer o segundo puesto”.

Cuéntenos un poco de la motocicleta y su relación con CF Moto.

“La CF Moto 450 MT es bicilíndrica, lo cual es un requisito para competir en la categoría de aventura de Romaniacs, creada el año pasado, así que la moto es perfecta. La CF Moto es uno de los patrocinadores de Red Bull Romaniacs y a mí la invitación me la hizo la marca. CF Moto está creciendo en el mundo, incluso mejor que algunas marcas japonesas. Está presente en el campeonato de hard enduro y en Moto2 con el Aspar Team, donde está David Alonso”.

Usted es un piloto integral. ¿Cómo dominó el deporte en todas sus superficies?

“He practicado todas las modalidades desde hace muchos años: motocross, rally, velocidad, enduro, etc. Todas se complementan. Por ejemplo, en Daytona, en marzo de este año, correr en un óvalo era algo nuevo, pero la preparación en otras superficies ayudó”.