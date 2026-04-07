Astronautas de Artemis II emprenden su regreso a la Tierra: les quedan cuatro días de viaje

Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo de la Luna y emprendieron este martes 7 de abril su viaje de regreso a la Tierra, tras observar partes poco conocidas hasta ahora del satélite.
Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de la cápsula Orión (Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen) estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.