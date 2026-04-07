Astronautas de Artemis II emprenden su regreso a la Tierra: les quedan cuatro días de viaje

Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo de la Luna y emprendieron este martes 7 de abril su viaje de regreso a la Tierra, tras observar partes poco conocidas hasta ahora del satélite. Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de la cápsula Orión (Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen) estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

“Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra”, comentó Cristina Koch cuando se reanudó la conexión. “Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, expresó Koch, en sus primeras declaraciones después del corte de señal. El presidente Donald Trump llamó y felicitó a los astronautas, y les dijo que hicieron “historia”. “Son pioneros modernos, todos ustedes”, dijo Trump en una conversación con los tripulantes de Artemis II. “Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo”, añadió. “Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso”.

Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días, vieron un eclipse solar.

Recuerdos lunares

El viaje de regreso de la cápsula Orión se realiza en una llamada “trayectoria de retorno libre”. Al carácter histórico de la misión dirigida por Wiseman, la tripulación de Artemis II incluye varios hitos. Glover ha sido la primera persona negra en volar alrededor de la Luna, Koch la primera mujer y el canadiense Hansen, el primer no estadounidense. Lea también: Así fue el sobrevuelo de la parte oculta de la Luna del Artemis 2 La jornada laboral celeste del lunes incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres. Uno en honor a su apodo para la nave espacial: “Integrity”. El segundo fue “Carroll”, en honor de la difunta esposa del comandante de la misión. La mujer murió de cáncer. “Es un punto brillante en la Luna”, dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. “Y nos gustaría llamarlo Carroll”.