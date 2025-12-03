Así podrá ver la lluvia de estrellas Gemínidas este mes desde Colombia

Colombia tendrá una ventana privilegiada para observarla , siempre que el clima ayude y la noche permanezca despejada. Según el portal de astronomía Star Walk , la actividad de las Gemínidas comenzará a sentirse desde el 4 de diciembre y se prolongará hasta el día 17.

El calendario astronómico de 2025 llega a su recta final con un espectáculo que cada año se repite, pero nunca se ve igual. Tras el pico reciente de las Leónidas, observado entre el 16 y el 17 de noviembre, ahora es el turno de las Gemínidas, una lluvia de meteoros reconocida por su brillo y velocidad.

Sin embargo, no todas las noches son iguales: el punto más alto llegará entre el 13 y el 14, cuando será posible registrar hasta 150 meteoros por hora. Esa cifra, si las condiciones lo permiten, convierte al fenómeno en uno de los eventos celestes más bellos del año.

No hará falta equipo especializado ni largas expediciones; bastará con mirar hacia el cielo desde un lugar oscuro, lejos de la iluminación urbana.

La Luna ofrecerá una ayuda poco frecuente. Durante esas fechas estará en cuarto menguante, lo que reducirá el brillo nocturno y evitará que opaque el paso de los meteoros.

Pero el clima seguirá siendo un factor determinante, especialmente en regiones donde diciembre alterna noches despejadas con nubosidad inesperada. Si el cielo se abre, la madrugada colombiana tendrá todo dispuesto para una observación clara.

Especialistas de Star Walk señalan que el mejor momento para levantar la mirada será alrededor de las 2:00 a.m. A esa hora, el radiante (el punto desde donde parecen surgir los meteoros) alcanza su mayor altura en la constelación de Géminis.

Desde allí se proyectan las trazas luminosas que cruzan el cielo: líneas blancas, amarillas, rojas, azules o verdes, cada una resultado de la composición del meteoro y la fricción al entrar en la atmósfera. Cuando el radiante descienda hacia el horizonte, la actividad irá disminuyendo hasta que la luz del amanecer borre los últimos rastros.

Aunque el fenómeno puede captarse desde diversas regiones del mundo, el mapa de visibilidad indica que amplias zonas de Colombia cuentan con buenas condiciones para observarlo.

Las áreas rurales y los municipios con baja contaminación lumínica tienen una ventaja natural, por menos brillo artificial y un cielo más profundo.

La experiencia, como recuerdan expertos, exige paciencia y preparación visual. Se recomienda dedicar al menos 20 minutos a mirar el cielo nocturno antes de esperar los destellos más brillantes. Ese breve periodo permite que los ojos se adapten a la oscuridad y aumenten su sensibilidad ante el movimiento fugaz de los meteoros.

La regla de oro sigue siendo la misma: buscar un lugar apartado de luces fuertes. No se necesitan telescopios ni binoculares, pues la escena ocurre a simple vista.

En su guía anual, Star Walk destaca que en 2025 la fase lunar será ideal para disfrutar esta lluvia de estrellas, considerada una de las más rápidas y abundantes del calendario.

Si el clima permite que la noche se mantenga despejada, Colombia tendrá este diciembre un cierre muy luminoso.