La Nasa aplazó hasta marzo su regreso a la Luna con la histórica misión Artemis II, ¿qué pasó?

La Nasa anunció este martes que pospone hasta marzo el lanzamiento de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo, tras detectar una fuga de combustible durante una prueba clave.
La agencia espacial estadounidense realizó en las primeras horas del martes un simulacro en “condiciones reales”. El ejercicio estaba previsto como la última gran prueba antes de su lanzamiento el domingo 8 de este mes.
“Con la conclusión del ensayo general hoy, renunciamos a la ventana de febrero y apuntamos a marzo para el lanzamiento más temprano posible de Artemis II”, dijo el administrador de la Nasa, Jared Isaacman, en un comunicado en X.